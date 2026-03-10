Trump promete represalia a Irán si amenaza el petróleo mundial

Martes, 10 de marzo de 2026

El presidente de EE.UU. alertó a Irán que habrá una respuesta más dura si intenta bloquear el suministro global de petróleo en medio de la escalada bélica.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá con un “golpe mucho más duro” si Irán intenta bloquear el suministro mundial de petróleo en medio del creciente conflicto en Medio Oriente.



El mandatario realizó la declaración durante una conferencia de prensa en Florida, donde aseguró que su gobierno no permitirá que el flujo energético global sea utilizado como herramienta de presión internacional.



“No permitiré que un régimen terrorista tome al mundo como rehén e intente detener el suministro de petróleo al planeta”, afirmó.







Bombardeos y ataques en varios frentes



La advertencia se produce mientras la tensión militar continúa escalando en la región.



Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que realizaron nuevos ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, Isfahan y otras zonas del territorio iraní.



En paralelo, Irán lanzó misiles y drones contra territorio israelí y países del Golfo, lo que provocó al menos una víctima fatal en el centro de Israel y daños en instalaciones petroleras de Baréin y Emiratos Árabes Unidos.





Impacto inmediato en los mercados energéticos



La escalada del conflicto ya generó repercusiones en los mercados internacionales.



El precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, mientras que las bolsas europeas registraron caídas en la apertura de la jornada.



Además, el valor del gas natural en Europa se disparó hasta un 30%, reflejando la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético global.





Cambio de liderazgo en Irán



En medio de la crisis, la Asamblea de Expertos de Irán designó como nuevo líder supremo al ayatolá Mojtaba Khamenei.



El religioso asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, ocurrida durante los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes.



Miles de personas se reunieron en Teherán para manifestar su respaldo al nuevo líder, mientras autoridades iraníes aseguraron que la designación fortalece la posición del país frente a sus adversarios.





El conflicto se extiende en la región



La tensión también se trasladó a otros países de Medio Oriente.



Estados Unidos ordenó retirar personal no esencial de su consulado en Adana, en Turquía, tras la interceptación de un misil iraní en el espacio aéreo turco cerca de la base de la OTAN en Incirlik.



Al mismo tiempo, fuerzas israelíes realizaron ataques en los suburbios del sur de Beirut, donde el grupo Hezbollah informó enfrentamientos con tropas israelíes en territorio libanés.



Reacción internacional



Ante el agravamiento del conflicto, los países del G7 convocaron a una reunión de emergencia para analizar medidas que ayuden a estabilizar el mercado energético.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que se evalúa la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo para contener el impacto económico global.



Mientras continúan los enfrentamientos y crece la presión diplomática, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de un conflicto que ya comienza a repercutir en la seguridad energética y en la estabilidad de los mercados mundiales.