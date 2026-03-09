“La llegada de nuevas empresas generará entre 120 y 150 empleos directos en Santo Tomé

Lunes, 9 de marzo de 2026

El intendente Augusto Suaid destacó las inversiones privadas que se instalan en la ciudad y aseguró que el municipio trabaja en capacitaciones y obras para acompañar el crecimiento económico local.



El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, se refirió al impacto que tendrán nuevas inversiones privadas en la ciudad y remarcó que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector empresarial permitirá generar nuevas oportunidades laborales.



El jefe comunal explicó que el municipio mantiene reuniones con funcionarios del área productiva para analizar el desarrollo de proyectos que impulsen la actividad económica y el empleo. En ese marco, mencionó el crecimiento de empresas vinculadas al sector forestal e industrial que ya operan en la zona.



Según detalló, una de las plantas que funciona en la región cuenta actualmente con alrededor de 450 trabajadores, y se prevé que, a medida que avancen las distintas etapas del proyecto, el número total de puestos directos e indirectos podría alcanzar cerca de 600 personas.



Asimismo, señaló que otro emprendimiento que se encuentra próximo a abrir sus puertas generaría entre 120 y 150 empleos directos, lo que representará un impacto significativo para la economía local. “La mayoría de esos puestos estarán destinados a vecinos de la localidad, especialmente jóvenes”, indicó.



En ese sentido, Suaid subrayó la importancia de la capacitación laboral para que los habitantes puedan acceder a estas oportunidades. “Estamos impulsando cursos y capacitaciones para formar recursos humanos que respondan a las necesidades de las empresas que llegan”, afirmó.

Por otra parte, el intendente sostuvo que la gestión municipal también avanza en obras públicas y proyectos vinculados a la educación y la tecnología, con el objetivo de consolidar un perfil de ciudad orientado al conocimiento.



Entre las iniciativas mencionó la ampliación de la iluminación pública, el impulso de nuevas propuestas educativas y el fortalecimiento del campus universitario local, donde se sumaron nuevas carreras y modalidades de estudio a distancia.



“Queremos que la ciudad tenga un perfil educativo y productivo, que permita industrializar la materia prima de la región y generar más oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó el jefe comunal.