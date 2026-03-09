Laporta fue el que impidió al regreso de Messi al Barcelona

Lunes, 9 de marzo de 2026

En una entrevista, el exDT y compañero del argentina disparó munición gruesa contra el presidente del club Culé.



A una semana de las elecciones a la presidencia de Barcelona, Xavi Hernández, un referente histórico del club blaugrana como jugador y también con un pasado reciente como entrenador, reapareció públicamente en una extensa entrevista con La Vanguardia. En la charla con el medio catalán apuntó directamente contra Joan Laporta actual presidente y candidato a la relección.



También, contra Alejandro Echevarría, hombre de máxima confianza del actual máximo directivo y pieza clave en la campaña. Xavi aseguró sentirse “liberado” para “contar la verdad”, después de dos años de silencio tras su salida del cargo de DT. Además, reveló que con él, Lionel Messi estuvo muy cerca de volver al cuadro Culé, pero fue Laporta el que frenó el regreso.



El exentrenador describió cómo se deterioró su relación con Joan Laporta, que en su origen había sido muy buena: “De hecho, yo ficho por el Barça gracias a él, pero me falló porque prescindió de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro”, aseguró.



Xavi profundizó sobre el rol de Echevarría en la estructura del club y afirmó: “Así funciona este Barcelona, prácticamente lo dirige Echevarría. Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo”, subrayó.



A lo largo de la nota, el exvolante reconstruyó los episodios que derivaron en su salida. “En enero de mi última temporada como entrenador, yo les digo que a partir de junio no continuaré por el bien del club y por el mío personal, y, a partir de ahí, el equipo va ganando y son ellos los que durante dos o tres meses, hasta que perdemos en la Champions con PSG y la Liga con Real Madrid, me dicen constantemente que me tengo que quedar, me intentan convencer. Yo de hecho hago una reunión cara a cara con Alejandro, porque sé que es el que decide todo, y le digo que cómo lo ve, digo ‘mira, yo tengo dudas porque me estáis diciendo de continuar pero no lo veo claro’ y él me dice que sí, que ellos están preparando el año que viene, que están planificando, que el presidente lo tiene claro... Y llega la eliminación ante el PSG..."



En ese contexto, reveló que mantuvo una reunión directa con Echevarría, a quien consideraba el verdadero decisor interno. “Me decía que estaban planificando la temporada siguiente, que el presidente lo tenía claro”. Hasta que, tras la eliminación europea, recibió un llamado: “Me dijeron que la junta directiva no veía clara mi continuidad”.



