Policías salvaron a una bebé tras un dramático operativo

Lunes, 9 de marzo de 2026

Una recién nacida de apenas tres días estuvo a punto de morir al ahogarse. Policías del Destacamento San Marcos escoltaron a su familia hasta el Hospital Vidal y el sargento Facundo Díaz le practicó RCP neonatal, logrando que volviera a respirar.



Momentos de extrema tensión y angustia se vivieron en la ciudad de Corrientes cuando efectivos policiales protagonizaron un dramático operativo que terminó con un desenlace esperanzador: salvaron la vida de una bebé de apenas tres días de nacida que se estaba ahogando.



El episodio ocurrió en la intersección de las calles Rafaela y Bonastre, donde una familia desesperada pedía ayuda a los gritos en plena vía pública. La pequeña había comenzado a presentar dificultades para respirar y, ante la gravedad de la situación, sus padres buscaron asistencia inmediata.



En ese momento, efectivos del Destacamento San Marcos que se encontraban en la zona advirtieron el desesperado pedido y se acercaron rápidamente para intervenir. La escena era crítica: la bebé se estaba ahogando y cada segundo resultaba determinante para intentar salvarle la vida.



Gracias a la rápida intervención de los policías y al accionar decisivo del sargento Facundo Díaz, la bebé logró sobrevivir a un momento crítico. Un episodio que comenzó con desesperación y miedo, pero que terminó convirtiéndose en una historia de alivio, valentía y vida.



Sin perder tiempo, los efectivos decidieron iniciar un operativo de urgencia. Tras evaluar la situación, escoltaron a la familia a toda velocidad hacia el Hospital Vidal, uno de los principales centros de salud de la capital correntina. El traslado se realizó bajo una enorme presión, con la prioridad de llegar lo antes posible para que la recién nacida recibiera atención médica.



Al arribar al hospital, la situación era aún más delicada: la bebé no respiraba. Fue entonces cuando el sargento Facundo Díaz actuó de inmediato. Ante la emergencia, tomó la iniciativa y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar neonatal.



Durante esos instantes, la tensión fue máxima. Con precisión y rapidez, el efectivo aplicó las maniobras necesarias mientras se aguardaba la intervención del personal médico del hospital. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos para la familia y los presentes, la pequeña reaccionó y volvió a respirar.



Luego de ser estabilizada, la recién nacida quedó bajo el cuidado del equipo médico del Hospital Vidal, que continuó con los controles y la atención para garantizar su recuperación.



El episodio generó una profunda emoción entre quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido. Para los efectivos que participaron del operativo, se trató de una de esas intervenciones que quedan marcadas para siempre en la carrera policial.



La historia también puso en evidencia la importancia de la capacitación en primeros auxilios y reanimación que reciben los miembros de las fuerzas de seguridad.

