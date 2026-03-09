Un menor está internado mordido por perros: "Ya hubo denuncias en 2024"

Lunes, 9 de marzo de 2026

La madre del chico relató cómo ocurrió el episodio. También indicó que ya existía una denuncia previa contra los mismos vecinos.



Un adolescente de 14 años permanece internado desde el 26 de febrero en el hospital Juan Pablo II luego de sufrir el ataque de dos perros cuando volvía a su casa. El hecho ocurrió en el barrio Ponce, cuando el chico caminaba por la vereda frente a la vivienda de Guillermo José y Nancy C., momento en que los animales salieron de la propiedad y lo mordieron en varias partes del cuerpo.



Rocío Silvero, madre del menor, contó que su hijo regresaba de jugar con amigos cuando ocurrió el episodio. Según relató, escuchó los gritos desde su casa, salió a la calle y encontró al adolescente herido en la vereda. En ese momento tomó su celular y registró la situación.



La mujer señaló que los dueños de los perros se encontraban en el lugar. Indicó que, cuando ella llegó, los animales ya no estaban afuera porque los habían hecho entrar nuevamente a la vivienda.



Luego tomó a su hijo y pidió ayuda en el grupo de seguridad del barrio. Un vecino lo trasladó primero al CAPS 17 de Agosto, donde recibió las primeras curaciones, y después fue derivado al hospital Juan Pablo II, donde permanece internado.



Silvero también afirmó que en 2024 ya habían presentado una denuncia contra los mismos vecinos por un episodio similar. Según explicó, en aquella oportunidad los perros cruzaron hacia su propiedad y la atacaron cuando llegaba a su casa junto a su hija de 6 años.



La madre del adolescente indicó que hasta el momento no tienen precisiones sobre cuánto tiempo continuará internado ni sobre cómo evolucionará su estado de salud. También relató que días después del ataque se acercó a la casa de los propietarios de los animales y allí le informaron que los perros ya no estaban en ese domicilio porque habían sido trasladados a otro lugar.