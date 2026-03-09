Qué es la Argentina Week de Nueva York

Lunes, 9 de marzo de 2026

La Argentina Week es un encuentro político y económico que se realizará en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de promocionar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos comerciales entre el país y el mercado internacional.



Funcionarios del Gobierno argentino, empresarios y grandes inversores globales en una serie de reuniones y presentaciones que tendrán lugar principalmente en el distrito de Manhattan.



La iniciativa fue impulsada por la Embajada argentina en Estados Unidos y busca posicionar al país como un destino atractivo para el capital internacional. Durante las jornadas se expondrá la situación económica argentina y se presentarán oportunidades de inversión en distintos sectores estratégicos.



Entre las áreas que se promocionarán figuran energía, minería, tecnología, infraestructura, servicios financieros y la economía del conocimiento, con el objetivo de captar capital internacional para proyectos productivos.



Se espera la presencia del presidente Javier Milei, además de ministros y funcionarios del Gobierno nacional. También participarán directivos de empresas argentinas y multinacionales, junto a representantes de bancos internacionales y fondos de inversión.



Entre los organizadores y sponsors se encuentran entidades financieras como JPMorgan Chase, Bank of America y la firma de capital de riesgo Kaszek.



De esta manera, la Argentina Week se presenta como una plataforma de promoción internacional destinada a atraer inversiones y fortalecer la relación económica entre Argentina y Estados Unidos.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participa desde hoy del evento "Argentina Week" que se desarrolla en Nueva York. Se trata de un encuentro internacional que reunirá a funcionarios, empresarios y fondos de inversión estadounidenses con el objetivo de promover oportunidades de negocios en el país.



Se trata de la primera gira internacional que el Mandatario realiza y aprovechará también para fortalecer lazos con entidades internacionales de asistencia financiera.



Durante el evento, el Gobernador llevará una agenda centrada en presentar el potencial productivo de Corrientes y atraer inversiones privadas para impulsar el desarrollo de sectores estratégicos de la economía local.



Valdés es parte de la delegación argentina que encabeza el presidente Javier Milei, junto a otros nueve gobernadores: Marcelo Orrego de San Juan; Raúl Jalil, Catamarca; Carlos Sadir, Jujuy; Gustavo Sáenz, Salta; Claudio Vidal, Santa Cruz; Rolando Figueroa, Neuquén; Alberto Weretilneck, Río Negro; Alfredo Cornejo, Mendoza e Ignacio Torres de Chubut.



Acompañan a los representantes oficiales más de 30 ejecutivos de conducción de empresas argentinas; multinacionales; bancos internacionales y fondos de inversión.



Entre los organizadores y sponsors aparecen entidades financieras y organizaciones empresariales como JPMorgan Chase, Bank of America, Kaszek, además de cámaras empresariales y organismos de negocios vinculados a Estados Unidos.