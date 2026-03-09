Corrientes expondrá su arroz, forestal y ganadería en Nueva York

Lunes, 9 de marzo de 2026

El Gobernador Juan Pablo Valdés viajó con la comitiva Argentina para ofrecer la producción provincial a los Estados Unidos. Es prioridad el desarrollo de parques industriales, la mejora de la infraestructura logística y la radicación de empresas.



Valdés busca inversores para las cadenas productivas correntinas. El Gobernador participará de la Argentina Week 2026, donde presentará el potencial productivo de la provincia ante empresarios y fondos internacionales. Forestoindustria, arroz, ganadería e infraestructura estarán entre los sectores que buscarán captar capital.



Uno de los ejes principales de la propuesta correntina será la forestoindustria. La provincia es una de las que cuenta con mayor superficie forestada del país, por lo que el Gobierno buscará captar capital para instalar nuevas industrias vinculadas a la madera y su procesamiento. Entre los proyectos que se presentarán figuran iniciativas para la producción de celulosa, el agregado de valor a la madera y el desarrollo de la bioeconomía y la biomasa como fuentes energéticas.



La forestoindustria forma parte de los paneles dedicados a la agroforestería y a las economías regionales dentro del encuentro, donde Corrientes buscará posicionarse como un destino atractivo para inversiones en el sector.



Otro de los proyectos que se promocionará es la industrialización del arroz correntino. La provincia aspira a superar las 250.000 hectáreas sembradas, por lo que el objetivo es impulsar inversiones destinadas a plantas de procesamiento, incorporación de tecnología para mejorar la productividad y expansión de las exportaciones. La estrategia apunta a que una mayor parte de la producción sea industrializada dentro del territorio provincial.



La agenda también incluye la promoción del desarrollo ganadero, una de las actividades tradicionales de Corrientes. En ese sentido, se buscarán inversiones para la modernización de frigoríficos, el mejoramiento genético del rodeo bovino y la apertura de nuevos mercados internacionales. La meta es fortalecer la cadena de valor y potenciar la exportación de carne y subproductos.



En paralelo, el Gobierno provincial presentará oportunidades de inversión vinculadas a la producción frutihortícola. Sectores como la horticultura, la fruticultura y la elaboración de alimentos regionales forman parte de la propuesta productiva que Corrientes llevará a Estados Unidos. En estos rubros, el interés está puesto en atraer capital para el procesamiento industrial y mejorar la logística destinada a la exportación.



La misión oficial también buscará financiamiento para infraestructura productiva. Entre las prioridades se encuentran el desarrollo de parques industriales, la mejora de la infraestructura logística y la radicación de nuevas empresas en la provincia. Desde el Gobierno correntino remarcan que el objetivo es que compañías internacionales se instalen en Corrientes y aprovechen los beneficios fiscales y las condiciones productivas que ofrece el distrito.



Además de participar en los paneles del evento, el Gobernador mantendrá reuniones con organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, así como con fondos de inversión y empresas interesadas en proyectos productivos.



La participación en la Argentina Week forma parte de una estrategia orientada a posicionar a Corrientes en el escenario internacional y generar vínculos con inversores que permitan ampliar la capacidad productiva de la provincia.



En ese contexto, la propuesta correntina estará basada principalmente en el desarrollo de la agroindustria y las economías regionales, con especial énfasis en la forestoindustria, el arroz, la ganadería y la producción frutihortícola. La meta es captar inversiones que impulsen la industrialización de la producción local, generen empleo y fortalezcan el perfil exportador de la provincia.

