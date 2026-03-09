La Guardia Revolucionaria juró lealtad al nuevo líder supremo de Irán

Lunes, 9 de marzo de 2026

Tras la designación de Mojtaba Khamenei, el poderoso cuerpo militar prometió obedietotal enncia medio de la crisis en Medio Oriente.



La Guardia Revolucionaria Islámica confirmó su respaldo al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, pocos minutos después de que se oficializara su nombramiento. El pronunciamiento refuerza la cohesión del régimen en un momento marcado por tensiones militares y conflictos regionales.



El anuncio llegó tras la muerte del anterior líder, Ali Khamenei, y en medio de un escenario internacional complejo para la república islámica.



El respaldo del principal brazo militar del régimen



En un comunicado difundido por medios estatales, la Guardia Revolucionaria expresó su “obediencia total” y su disposición al “autosacrificio” en cumplimiento de las órdenes del nuevo líder supremo.



El cuerpo militar es considerado uno de los pilares del sistema político iraní y mantiene un rol central tanto en la defensa del país como en la estructura de poder interna.



Para el régimen, la rápida declaración de apoyo busca mostrar unidad institucional en un momento de transición política.



Una sucesión en medio de la crisis regional



La designación de Mojtaba Khamenei fue confirmada por la Asamblea de Expertos, órgano religioso encargado de elegir al líder supremo.



El anuncio se realizó a través de la televisión estatal, donde se informó que la elección fue respaldada por una amplia mayoría de los miembros del organismo.



Se trata de la segunda transición en el liderazgo supremo desde la Revolución Islámica de 1979, que instauró el actual sistema político en Irán.



El nuevo líder asume el cargo pocos días después del fallecimiento de su padre y en un contexto de fuerte tensión regional vinculada a enfrentamientos con Israel y Estados Unidos.



El nuevo equilibrio dentro del poder iraní



Mojtaba Khamenei llega al máximo cargo político y religioso del país tras años de influencia dentro de las estructuras del régimen, aunque con escasa exposición pública.



Como líder supremo, tendrá autoridad directa sobre las fuerzas armadas, los organismos de seguridad y las principales decisiones estratégicas del Estado.



En paralelo, aliados regionales de Teherán como Hezbollah también expresaron públicamente su respaldo al nuevo dirigente, señal de la rápida reorganización del bloque cercano a Irán.



Un escenario político con tensiones internas y externas



La transición ocurre mientras el país enfrenta presiones internacionales, sanciones económicas y conflictos en Medio Oriente.



Autoridades del gobierno iraní advirtieron además que continuarán respondiendo a los ataques contra su territorio y cuestionaron el uso de bases militares en la región por parte de fuerzas extranjeras.



El inicio del liderazgo de Mojtaba Khamenei abre así una nueva etapa en la política iraní, marcada por desafíos internos y por un escenario internacional de creciente tensión.



