Mojtaba Khamenei el nuevo líder supremo de Irán y figura clave del régimen

Lunes, 9 de marzo de 2026

La Asamblea de Expertos lo designó líder supremo de Irán. Su ascenso pone en foco a un dirigente que construyó poder dentro del aparato del régimen.



La designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán volvió a poner bajo la mirada internacional a una figura que durante años ejerció influencia política desde la sombra. Hijo del histórico líder religioso Ali Khamenei, construyó su poder dentro del sistema de seguridad y del núcleo político del régimen iraní.



Aunque mantuvo un perfil público bajo, su nombre circuló durante décadas entre dirigentes religiosos, mandos militares y analistas del poder en Teherán.



Un dirigente formado dentro del círculo del poder



Nacido el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad, Mojtaba creció en una familia profundamente vinculada a la política religiosa iraní. Su infancia estuvo marcada por el proceso que desembocó en la Revolución Islámica de 1979, que transformó el sistema político del país.



Durante la guerra entre Irán y Irak en la década de 1980, participó como voluntario en unidades asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. Esa experiencia le permitió establecer vínculos con cuadros militares que luego ocuparían cargos influyentes dentro de las estructuras de seguridad del Estado.



A diferencia de otros dirigentes del régimen, su carrera política se desarrolló sin ocupar cargos electivos ni roles visibles en la administración pública.



Influencia en las estructuras de seguridad



Durante años actuó como uno de los principales intermediarios dentro de la oficina del líder supremo, controlando accesos y articulando relaciones con sectores clave del poder.



Su cercanía con la Guardia Revolucionaria y con la milicia Basij consolidó su influencia en el aparato de seguridad del régimen. Dentro de esas estructuras es considerado un aliado estratégico para garantizar la continuidad del sistema político iraní.



En el plano religioso posee el rango de Hojjatoleslam, inferior al de ayatollah, lo que generó debates sobre su legitimidad doctrinal para encabezar la República Islámica.



Su papel en momentos de crisis



El nombre de Mojtaba Khamenei apareció en varios episodios críticos de la política iraní reciente. Durante las protestas posteriores a la reelección de Mahmoud Ahmadinejad en 2009, sectores opositores lo señalaron como uno de los responsables de coordinar la respuesta represiva del Estado.



Organizaciones de derechos humanos también lo vincularon con estrategias de control político que involucraron a fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia.



En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una lista de sanciones por su presunta participación en la política represiva del régimen y su rol en la toma de decisiones estratégicas.





Tensiones internas y desafíos para el régimen



Su designación como líder supremo fue interpretada por analistas internacionales como una señal de continuidad dentro del sistema político iraní.



Sin embargo, la decisión también reactivó críticas internas sobre el funcionamiento del poder en Irán y el riesgo de que la conducción del régimen adopte rasgos dinásticos, algo cuestionado por sectores de la sociedad desde hace años.



El nuevo líder asume en un contexto complejo: tensiones regionales, sanciones internacionales y una sociedad marcada por protestas recientes, como las que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022.



En ese escenario, su liderazgo deberá enfrentar presiones internas y externas que podrían definir el rumbo político de Irán en los próximos años.



