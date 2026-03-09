Trump dijo que la suba del petróleo por la guerra es “un pequeño precio a pagar”

Lunes, 9 de marzo de 2026

El presidente de EE.UU. habló del impacto del conflicto en Medio Oriente tras la suba del crudo por encima de los 100 dólares.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al aumento del precio del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente y afirmó que el encarecimiento del crudo es “un pequeño precio a pagar” frente al escenario del conflicto.



La declaración se produjo cuando el barril de petróleo superó los 100 dólares en los mercados internacionales, impulsado por la creciente tensión militar en la región.



Escalada militar en Medio Oriente



El conflicto sumó nuevos episodios durante el fin de semana. El régimen de Irán aseguró haber atacado bases militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, lo que habría provocado incendios en instalaciones estratégicas.



Los países del Golfo denunciaron que estos ataques representan una nueva escalada del conflicto regional.



El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó los bombardeos iraníes contra infraestructuras y sostuvo que las acciones de Teherán aumentan la inestabilidad en la región.







Israel intensificó los bombardeos



En paralelo, el ejército de Israel profundizó su ofensiva militar y anunció un ataque en Beirut, capital de Líbano.



Según las Fuerzas de Defensa de Israel, el objetivo fue un grupo de altos mandos de la Fuerza Quds perteneciente a la Guardia Revolucionaria iraní.



Las autoridades militares también informaron ataques contra depósitos de combustible en Teherán utilizados por fuerzas armadas iraníes, además de operaciones contra aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán y sistemas de defensa aérea.







Impacto en el mercado energético



La intensificación del conflicto generó preocupación en los mercados energéticos globales. La posibilidad de interrupciones en el suministro de petróleo del Golfo Pérsico impulsó el precio del crudo por encima de los 100 dólares por barril.



El aumento del petróleo tiene impacto directo en la inflación global y en los costos de transporte y energía, lo que podría afectar a economías de todo el mundo.



Mientras continúan los enfrentamientos y las operaciones militares en la región, los analistas advierten que el mercado energético seguirá atento a cualquier nuevo episodio que pueda alterar el flujo de petróleo en Medio Oriente.



