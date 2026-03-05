Aumentó el 6% el salario del empleado público provincial

Jueves, 5 de marzo de 2026

El ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, anunció hoy un incremento salarial del 6 % para empleados de la administración pública provincial en todas las categorías desde marzo. Además, aumenta a 230 mil pesos por hijo la Ayuda Escolar.



El funcionario refirió además a la situación que atraviesa la provincia por la baja de ingresos coparticipables de la Nación y escasez de recursos. En conferencia de prensa, brindó detalles de los distintas modalidades y porcentajes del aumento, según las diversas áreas. Se trata del primer incremento del año y se hará efectivo a partir de marzo.



En conferencia de prensa, el ministro Marcelo Rivas Piasentini confirmó el aumento salarial para empleados estatales de Corrientes, tanto para activos como para jubilados. Los anuncios fueron los siguientes:



AYUDA ESCOLAR

• Aumenta a 230.000 por hijo



• Será con el sueldo de marzo, por única vez y alcanzará a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos.



ADMINISTRACIÓN GENERAL (EXCLUYENDO A DOCENTES Y PERSONAL DE SEGURIDAD)

Incrementos de carácter remunerativo. Aumento de 6% de la asignación de clase de todas las categorías. Esta medida incluye a Excombatientes de Malvinas.



SALUD PÚBLICA

Aplicaremos un 50% de incremento en el valor de las guardias médicas. También habrá aumento del 6% para Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. También alcanzará a beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.



SECTOR DOCENTE

Aumento al básico de un 6%. Se aumenta un 25% al código 632 de Complemento Docente Provincial. Cabe recordar que el código 632 es un concepto REMUNERATIVO y se liquida hasta dos cargos.



DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

Aumento del 6% al valor del Sueldo Básico.



SEGURIDAD

Aumento de 6% del Valor Punto. Asimismo, también elevamos el mínimo garantizado en 6%. . Por otro lado, actualizamos los Códigos 179, 180 y 601.



Estas medidas de recomposición del salario, que empezarán a regir a partir del mes de marzo, representaron una inversión anual de hasta $110.000 millones.

