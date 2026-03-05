Ley de Glaciares: Se realizará audiencia pública en Diputados

Jueves, 5 de marzo de 2026

El legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro destacó que se frenó el tratamiento exprés del proyecto que pretendía el gobierno de Javier Milei. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.



Este miércoles, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) destacó el freno que consiguió la oposición al tratamiento express que pretendía el oficialismo respecto del proyecto de Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado.



“Ley de Glaciares. Lo logramos, habrá audiencia pública”, destacó Ferraro en sus redes sociales, tras el plenario de las comisiones de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.



Luego de los pedidos de la oposición para que se escuche a la ciudadanía respecto del controvertido proyecto que pone en riesgo los glaciares y periglaciares de Argentina, el legislador señaló que “el oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido”.



“La audiencia se realizará el 25 y 26 de marzo, ampliando el tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas. Es, además, una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales”, destacó el integrante del interbloque Unidos, según publicó el portal Parlamentario.



Para el diputado de la fuerza política que lidera Elisa Carrió, “resulta cuanto menos llamativo (por venir de quienes sistemáticamente relativizan la institucionalidad ambiental) que hoy deban cumplir con un estándar que tantas veces cuestionaron”.



Sobre esa instancia, aseguró que “debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados”, apuntó Ferraro.



“Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones”, sostuvo el diputado que se opone a la reforma que promueve el Gobierno, a pedido de gobernadores de provincias mineras.



El “lilito” aclaró, por otra parte, que “cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión”.



“Vamos a seguir trabajando para que este debate se dé con responsabilidad institucional y para que se comprenda que una reforma regresiva no solo afecta el ambiente; también compromete el desarrollo sostenible de la Argentina”, remató.



La Ley de Glaciares fue sancionada en el Senado, en el periodo de sesiones extraordinarias, con el acompañamiento de los tres representantes de Misiones, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el bullrichista Martín Goerling.



Aunque votaron de la misma manera, los motivos del acompañamiento al proyecto del oficialismo ultraderechista, serían diferentes en cada caso: Arce y Rojas Decut responden al gobernador Hugo Passalacqua, que necesita asegurar recursos y obras para Misiones –las cuales son retaceadas por el gobierno del presidente Javier Milei–; mientras que Goerling forma parte del oficialismo y apoyará cualquier iniciativa de La Libertad Avanza.



