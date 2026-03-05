“En el mundo no se permite el ingreso de buques oceánicos a ríos del continente"

Ciudadanos se manifestarán por el ecocidio. La actividad llegará el domingo 8 a las 15:30 a la playa Malvinas I, donde se realizará la recepción de los participantes antes de continuar el recorrido hacia Barranqueras.



La activista ambiental Nora Maciel invitó a la comunidad a participar de la travesía denominada “Salvemos el Paraná y sus Humedales”, una iniciativa que busca visibilizar la situación ambiental del río bajo el lema “el río no se vende, el río se defiende”.



En diálogo con Cadena de Radios, Maciel recordó que el año pasado se llevó adelante una travesía de 800 kilómetros, que partió desde Puerto Las Palmas y finalizó en Rosario. En esta nueva edición, el objetivo vuelve a centrarse en generar conciencia sobre el estado del río Paraná y sus humedales, una problemática que –según advirtió– podría agravarse en los próximos años.



La activista cuestionó además el proyecto vinculado a la hidrovía. “Al Paraná se lo llama hidrovía, pero en realidad es un río. Pretenden transformarlo en un cauce por donde circulen grandes embarcaciones sin un estudio de impacto ambiental”, señaló.



Maciel explicó que en Corrientes la travesía tendrá paradas únicamente en Capital y Goya, dentro de un recorrido que contempla alrededor de diez escalas hasta llegar a Rosario el 21 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional del Agua.



Según indicó, la iniciativa se organiza “a pulmón y con la colaboración de la comunidad”.



Asimismo, manifestó su preocupación por el proyecto de profundización del calado para permitir el ingreso de grandes buques. “En el mundo no se permite el ingreso de buques oceánicos a ríos del continente. Es un experimento que se quiere hacer en Argentina”, afirmó.



También cuestionó la falta de estudios ambientales. “El Estado nacional pretende avanzar sin un estudio de impacto ambiental serio. Sacar arena con el dragado puede generar un ecocidio porque tapan riachos y secan humedales”, advirtió.



Finalmente, Maciel llamó a reflexionar sobre la importancia del río. “Debemos verlo como una fuente de vida y no solo como un recurso económico que beneficia a grandes empresas. Sin agua no hay vida”, concluyó.



Para más información, los interesados pueden consultar en Instagram la cuenta “remar.contracorriente”, donde se publican explicaciones, videos y material relacionado con la travesía.



