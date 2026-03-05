"La Cámara se renovó en un 50% lo que implica renovar el trabajo en el diálogo"

Jueves, 5 de marzo de 2026

La diputada Ana Améndola destacó la importancia del diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de cara al inicio de las sesiones ordinarias. También adelantó que buscará impulsar la modernización del estatuto docente y de empleados estatales



La diputada provincial Ana Amendola dialogó con Cadena de Radios y comentó que recientemente mantuvo una reunión con el gobernador Juan Pablo Valdés con el objetivo de coordinar distintos aspectos vinculados al trabajo legislativo y de gestión.



Explicó que el encuentro permitió intercambiar visiones sobre la impronta de gestión, la tarea diaria y los objetivos a cumplir en el ámbito legislativo. “El Legislativo es el que brinda las herramientas necesarias, por eso el diálogo con el Ejecutivo debe ser permanente”, señaló.



Amendola, quien forma parte de la Comisión de Salud, indicó además que espera poder incluir en la agenda el tema de la modernización del estatuto docente y de los empleados estatales, iniciativa que ya fue planteada durante una audiencia con el mandatario provincial.



Durante la reunión también se analizaron distintos proyectos que podrían presentarse próximamente, evaluando si serán impulsados desde el Poder Ejecutivo o desde la Legislatura. Este punto cobra especial relevancia ante el inminente inicio de las sesiones ordinarias y el comienzo del trabajo en comisiones.



Respecto de las expectativas para este nuevo período legislativo, la diputada destacó que la Cámara se renovó en un 50 por ciento, lo que implica también renovar el compromiso de trabajar mediante el diálogo. En ese contexto, se avanzará en la definición de lineamientos y en la conformación de las distintas comisiones legislativas.



La legisladora explicó que se busca mantener un equilibrio entre oficialismo y oposición dentro de las comisiones, ya que allí se desarrolla gran parte del trabajo parlamentario. “Es el alma mater de la Legislatura, porque es donde verdaderamente los proyectos se analizan, se modifican y se incorporan distintos puntos de vista hasta llegar a un acuerdo”, remarcó.



Adelantó que durante la próxima semana se terminarán de conformar las comisiones. “Cada legislador tiene su forma de trabajar y su visión política, pero el compromiso es siempre entendernos a través del diálogo. A veces hay confrontaciones, pero siempre debe primar el interés general, que es mejorar la calidad de vida de todos los correntinos”, afirmó.



R. Gladis Lencina