La querella pidió que el debate empiece el día de cumpleaños del nene

Jueves, 5 de marzo de 2026

El niño desaparecido cumplirá 7 años el 8 de mayo y la familia solicitó esa fecha para comenzar a juzgar a los 17 imputados.



El Tribunal Oral Federal de Corrientes respondió que no y además dijo que dependerá de la agenda de los jueces.



La querella en la causa por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña pidió al Tribunal Oral Federal de Corrientes que fije una fecha precisa para el inicio del juicio oral y propuso el 8 de mayo de 2026, el día que el nene cumplirá 7 años. Pero los jueces les respondieron en cuatro líneas: la respuesta fue rechazar la petición por considerarla "impertinente".



"Téngase por presentado el escrito de la querella, sin perjuicio de lo requerido, rechácese por impertinente lo peticionado, toda vez que la fijación de las diligencias queda supeditada estrictamente a la agenda jurisdiccional de esta judicatura y de los jueces de otros tribunales que integran la presente", reza la respuesta del TOF de Corrientes a cargo del juicio por la desaparición de Loan a la que tuvo acceso Infobae.



Así, sigue siendo una incógnita cuándo comenzará el juicio oral que tiene a 17 imputados en el banquillo por la desaparición y por el entorpecimiento de la investigación.



Tras la audiencia preliminar al debate, los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco resolvieron tomarse más tiempo para definir qué día empezará el juicio. La única certeza es que comenzará antes de octubre.



Ante esto, la querella le envió a los jueces un escrito, donde les pedía esa fecha especial: "Que, con el mayor respeto por la alta investidura de V.E., por las decisiones organizativas ya adoptadas y por las limitaciones estructurales que enfrenta el servicio de justicia, esta parte viene a solicitar se fije como fecha de inicio del debate oral el día 8 de mayo de 2026, en atención a la singularidad del caso, a la persistencia de la situación de incertidumbre que rodea a la víctima y al deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado cuando se encuentran comprometidos derechos de un niño".



Además, solicitó la realización de 40 jornadas de debate consecutivas e ininterrumpidas, con posibilidad de sumar días incluso durante la feria judicial o en horarios extraordinarios. El pedido apunta a evitar dilaciones y garantizar una tutela efectiva, en un caso que mantiene aún sin resolver el paradero de la víctima. Todo eso fue denegado.



La presentación de la querella lleva la firma de la abogada María Belén Russo Cornara, con patrocinio de Alejandro Vecchi, en representación de la familia de Loan.



Para justificar la urgencia y la modalidad propuesta, el escrito cita el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, por el cual toda persona "tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable". Además, remite a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fija los criterios para evaluar la razonabilidad de los plazos: complejidad del caso, conducta de las partes, desempeño de la justicia y perjuicio específico derivado de la demora.



El documento advierte que, tratándose de derechos de niños, el deber estatal es reforzado. Un párrafo central recalca el núcleo del reclamo: la incertidumbre sobre el paradero de la víctima "convierte al transcurso del tiempo en un factor de riesgo concreto".



Con el rechazo de los jueces, todo sigue como estaba tras la audiencia preliminar que se hizo el viernes pasado:



Antes de resolver cuándo iniciará el proceso, los magistrados deberán consultar con los equipos técnicos de cada uno de los tribunales en los que los magistrados también trabajan y coordinar las agendas. Según dijeron, son varios los debates de gran envergadura que deberán afrontar este año y por eso saber la fecha del juicio de Loan no es tarea sencilla.

Al respecto, el presidente del Tribunal explicó cómo serían las audiencias en caso de que se elija un nuevo comienzo y remarcó que ya no serán dos por semana como estaba previsto, sino que se desarrollarán de manera distinta.