El incómodo testimonio de Bill y Hillary Clinton sobre Jeffrey Epstein Jueves, 5 de marzo de 2026 Tras seis meses de gestiones, una comisión interrogó a los Clinton sobre Epstein en una audiencia marcada por fotos filtradas y preguntas sobre conspiraciones y ovnis.

El expresidente estadounidense, Bill Clinton, explicó que su relación con Epstein se limitaba a viajes humanitarios y vuelos en un avión privado. La describió como "cordial" y negó rotundamente haber participado en ningún comportamiento inapropiado.



Subrayó que no tenía conocimiento de ningún abuso de mujeres y que nunca había visitado la isla privada de Epstein ni sus otras propiedades. En cambio, admitió que había mantenido una relación más estrecha con Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, pero indicó que se debía a una relación mutua.



Hillary Clinton ha subrayado en repetidas ocasiones que no recuerda haberse reunido con Epstein y se ha distanciado de él. La sesión se volvió tensa cuando la congresista republicana Lauren Boebert envió una foto de la declaración de Clinton desde la audiencia a un influencer que la publicó en internet. A pesar del incidente, la audiencia continuó, con Hillary expresando su frustración ante las repetidas preguntas sobre sus contactos con Epstein.



Hillary Clinton: la paciencia llega a su fin

Las audiencias a puerta cerrada mostraron las tensiones entre los republicanos y Hillary Clinton. La sesión quedó en suspenso cuando la congresista Lauren Boebert envió una foto de Hillary a un influencer que la publicó, una acción que va en contra de las normas de la Cámara. Clinton advirtió: "Voy a terminar si ustedes hacen esto". Finalmente, el interrogatorio continuó.



Hillary Clinton insistió una y otra vez en que no recordaba haberse reunido con Epstein y se mostró molesta por las repetidas preguntas sobre posibles conexiones. Al mismo tiempo, se mostró de acuerdo en que el Gobierno debería revelar más información sobre los ovnis manteniendo la seguridad nacional.



La ex secretaria de Estado Hillary Clinton habla frente al Centro de Artes Escénicas de Chappaqua tras testificar ante miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU.





ARCHIVO - El presidente Clinton hace una declaración mientras la primera dama Hillary Clinton le observa en la Casa Blanca, el 19 de diciembre de 1998 en Washington, DC.



ARCHIVO - El presidente Clinton hace una declaración mientras la primera dama Hillary Clinton le observa en la Casa Blanca, el 19 de diciembre de 1998 en Washington, DC. AP Photo/Susan Walsh, archiwum

Referencia a Donald Trump



Bill Clinton también hizo referencia a Donald Trump, diciendo que todos, incluidos los presidentes, deberían testificar en los casos relacionados con Epstein. Mencionó que había hablado con Trump sobre Epstein en un torneo de golf hace más de 20 años, pero no vio indicios de incorrección.



Los republicanos señalaron que el testimonio de Bill Clinton no probaba la culpabilidad de Trump, mientras que los demócratas argumentaron que el testimonio del expresidente socavaba sus explicaciones posteriores sobre su conflicto con Epstein.



Tanto Bill Clinton como Trump desempeñan papeles importantes en el dossier sobre Epstein publicado por el Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos ha sido acusado formalmente de ningún delito.



Varias horas de interrogatorio a puerta cerrada

Tras horas de interrogatorio a puerta cerrada, Hillary Clinton se reunió con los medios de comunicación y subrayó que no tenía conocimiento de los delitos de Jeffrey Epstein ni de su socia Ghislaine Maxwell y que nunca había conocido a Epstein en persona.



Hillary Clinton declaró rotundamente que no había volado en el avión de Epstein, ni visitado su isla privada ni ninguna de sus propiedades. Reiteró que había respondido repetidamente a las mismas preguntas, muchas de ellas relacionadas con sus supuestos vínculos con el financiero, que según ella no existen.



La ex secretaria de Estado también criticó la forma en que se desarrolló la comparecencia, señalando que debería haber sido en público y no a puerta cerrada, e instó a la comisión a llamar a Donald Trump a declarar bajo juramento, argumentando que es él -al igual que Epstein- quien aparece en el expediente de la investigación que debe dar todas las explicaciones.







