Arabia Saudita derribó misiles cerca de Riad y crece el riesgo de guerra regional

Jueves, 5 de marzo de 2026

La defensa aérea saudí interceptó proyectiles cerca de Riad mientras el conflicto entre Israel e Irán suma víctimas y tensión global.



La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo episodio en las últimas horas cuando Arabia Saudita confirmó que sus sistemas antiaéreos neutralizaron tres misiles de crucero lanzados hacia el sudeste de Riad.



Las autoridades informaron que los proyectiles fueron interceptados antes de impactar en zonas pobladas o infraestructuras estratégicas.



Interceptaciones y tensión regional



El incidente se produjo en un contexto de máxima inestabilidad tras la intensificación de los ataques entre Israel e Irán.



Mientras tanto, Israel ratificó que continuará con bombardeos sobre territorio iraní durante las próximas semanas. La agencia estatal iraní elevó a más de mil el número de muertos desde el inicio de la ofensiva.



En paralelo, un submarino de Estados Unidos hundió la fragata iraní IRIS Dena en el Océano Índico. Se trata del primer hundimiento de un buque enemigo por torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.



Impacto militar y expansión del conflicto



El enfrentamiento también se extendió al Líbano e Irak. En el sur libanés, tropas israelíes avanzaron en localidades cercanas al río Litani, mientras que el grupo Hezbollah respondió con ataques con drones.



Irán lanzó más de 40 misiles en distintos frentes y uno de ellos fue interceptado por fuerzas de la OTAN cerca del espacio aéreo turco, según confirmó el gobierno de Ankara.



En ese marco, Arabia Saudita reforzó su sistema de defensa ante la posibilidad de nuevos ataques, dado su rol estratégico en la región.



Golpe a la economía global



La escalada bélica también impacta en los mercados internacionales. El tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz cayó de forma abrupta en la última semana, según datos de consultoras especializadas.



El crudo Brent registró subas, mientras que varias bolsas asiáticas cerraron con fuertes pérdidas. La tensión en una de las principales rutas energéticas del mundo genera preocupación sobre el abastecimiento global.



Escenario abierto



Con múltiples frentes activos y sin señales de desescalada inmediata, el conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a potencias y mercados.



La evolución de los próximos días será clave para determinar si la confrontación se amplía aún más o si se abre una instancia diplomática que permita contener la crisis.



