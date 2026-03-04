“Nuestra misión es acompañar con herramientas legislativas el plan de obras Provincial”

Lunes, 2 de marzo de 2026

El diputado aseguró que, pese al escenario económico nacional adverso, la Legislatura acompañará la continuidad de inversiones en infraestructura, educación y desarrollo productivo.





El diputado provincial Hugo Calvano expresó su respaldo a la agenda de gestión impulsada por el Ejecutivo correntino y confirmó que desde la Cámara baja sostendrán el acompañamiento político y legislativo durante el presente período.



En diálogo con medios radiales, el legislador describió el contexto nacional como “complejo”, especialmente por las restricciones presupuestarias y la mirada del Gobierno central respecto de la obra pública. En ese sentido, remarcó que la administración provincial decidió mantener su programa de infraestructura a pesar de las dificultades financieras.



Entre los proyectos prioritarios mencionó el desarrollo del puerto de Lavalle, la habilitación de nuevos edificios escolares y trabajos de ampliación y refacción en establecimientos ya existentes, además de intervenciones viales como pavimentación y construcción de cordón cuneta en distintas localidades.



Calvano subrayó que el acompañamiento parlamentario ya se materializó con la aprobación del Presupuesto y herramientas financieras que permiten planificar inversiones estratégicas. Según explicó, estas medidas brindan previsibilidad y sostienen la ejecución de un plan de obras que considera clave para el crecimiento provincial.



Asimismo, destacó que la tarea legislativa excede el debate en el recinto. Señaló que el contacto permanente con sectores productivos y organizaciones sociales permite canalizar inquietudes y transformar propuestas en iniciativas concretas, fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y el Estado.



Finalmente, anticipó que con el inicio de las sesiones ordinarias el bloque oficialista intensificará el trabajo parlamentario, con el objetivo de consolidar la coordinación institucional y garantizar la continuidad de las políticas públicas durante todo el año.



R: Gladis Lencina