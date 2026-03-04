Joichi Ito, vinculado a Epstein, dejará el panel gubernamental

Lunes, 2 de marzo de 2026



Japón no volverá a nombrar al empresario Joichi Ito en un comité gubernamental sobre un proyecto de emprendimiento cuando termine su mandato este mes, debido a sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.



La decisión se produce tras la publicación de millones de nuevos documentos sobre Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que reavivó el escrutinio sobre los lazos de Ito con Epstein y sus actuales funciones en círculos gubernamentales y académicos japoneses.



Según el periódico, Ito no será reelegido para el comité una vez que termine su mandato este mes, citando a una fuente no identificada.



Los funcionarios gubernamentales a cargo del comité no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios al ser contactados por teléfono.



No fue posible contactar de inmediato a Ito para obtener declaraciones.



Ito, quien ha negado cualquier conducta indebida en relación con Epstein, renunció en 2019 a su cargo de director del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts debido a un escándalo de financiación vinculado a Epstein.



La semana pasada, The New York Times informó que la participación de Ito en el programa de emprendimiento japonés valorado en 64 mil millones de yenes (407 millones de dólares) llevó a que algunas universidades estadounidenses y japonesas se distanciaran del mismo.



El programa, conocido como la "Iniciativa Global Startup Campus", tiene como objetivo construir un centro de innovación tecnológica en Tokio en colaboración con universidades de primer nivel. Ito fue contratado desde 2024 como asesor ejecutivo y, posteriormente, como miembro del comité directivo.



En un comunicado emitido el sábado, el Instituto Tecnológico de Chiba, donde Ito ejerce como presidente desde 2023, "reafirmó que no tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal o inapropiada".



La universidad privada situada cerca de Tokio añadió que su "confianza en el presidente Ito permanece inquebrantable".



El viernes, Digital Garage Inc, la empresa fintech japonesa que Ito cofundó en la década de 1990, anunció que se retirará como director ejecutivo a finales de marzo y como miembro del consejo de administración en la junta de accionistas de junio.