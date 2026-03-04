Netanyahu anticipa más ataques sobre Irán y escala la tensión en Medio Oriente

Lunes, 2 de marzo de 2026

El premier israelí confirmó que aumentarán los bombardeos contra Irán mientras crecen las denuncias por víctimas civiles y el conflicto se expande en la región.



El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que en los próximos días se profundizará la ofensiva militar contra Irán, en el marco de una escalada bélica que ya dejó cientos de muertos y amplió la inestabilidad en Medio Oriente.



El mensaje fue difundido desde Tel Aviv, donde el jefe de Gobierno ratificó que las Fuerzas de Defensa continuarán atacando objetivos estratégicos en territorio iraní como parte de la operación militar en curso.





Nueva fase de la ofensiva



La campaña, denominada Operación Furia Épica, comenzó el 28 de febrero con ataques coordinados junto a Estados Unidos contra instalaciones militares y nucleares iraníes.



Según detalló Netanyahu, la ofensiva ingresará ahora en una etapa de mayor intensidad, con el objetivo de debilitar la estructura militar y el programa nuclear de Teherán.



En paralelo, autoridades israelíes confirmaron al menos diez muertos por ataques iraníes en ciudades como Tel Aviv y Beit Shemesh, mientras continúan los intercambios de fuego.





Denuncias por víctimas civiles



En Irán, la Media Luna Roja reportó más de 200 fallecidos y cientos de heridos en distintas provincias tras los bombardeos del fin de semana. Las cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente.



Uno de los episodios más sensibles fue la denuncia de un ataque contra una escuela en la localidad de Minab, en el sur iraní. Funcionarios locales informaron numerosas víctimas fatales.



Israel negó haber atacado ese establecimiento. El Ejército sostuvo que revisa los reportes y cuestionó la versión oficial iraní. Desde el Comando Central de Estados Unidos indicaron que también investigan lo ocurrido.







Impacto regional y riesgo global



El conflicto ya trascendió las fronteras de ambos países. Irán lanzó contraataques sobre bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar.



Además, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo, lo que generó alarma en los mercados energéticos internacionales



Varias aerolíneas suspendieron vuelos hacia la región ante el deterioro de la seguridad aérea y la posibilidad de una expansión mayor del conflicto.



Escenario abierto



La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de la crisis, que combina enfrentamientos directos, impacto humanitario y riesgos económicos globales.



Con la ofensiva en curso y los ataques cruzados, los próximos días serán determinantes para medir si la escalada se profundiza o si se abre una instancia diplomática para frenar uno de los episodios más delicados en Medio Oriente en los últimos años.



