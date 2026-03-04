Trump lanzó un ultimátum “Ríndanse o enfrentarán la muerte”

Lunes, 2 de marzo de 2026

El presidente de EE.UU. pidió a militares de Irán deponer armas o enfrentar “muerte segura” y confirmó que continuará la operación.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó la rendición inmediata de las fuerzas de seguridad de Irán y advirtió que, de no hacerlo, “enfrentarán una muerte segura”. El mensaje se dio en medio de la ofensiva militar estadounidense contra objetivos estratégicos en territorio iraní.



En un discurso transmitido a nivel nacional, el mandatario aseguró que la campaña continuará “hasta cumplir todos los objetivos fijados” y llamó a la población iraní a aprovechar la situación para impulsar un cambio político interno.



Ultimátum a la Guardia Revolucionaria



Trump dirigió su advertencia a la Guardia Revolucionaria, al Ejército y a la policía iraní. Ofreció inmunidad a quienes depongan las armas y cooperen, pero anticipó consecuencias severas para quienes mantengan la resistencia.



“Elijan la paz o enfrenten un final inevitable”, sostuvo el mandatario, al confirmar que las operaciones militares siguen activas.



Según indicó, la ofensiva incluyó ataques contra centros de mando, bases militares, sistemas de defensa y embarcaciones iraníes.







Objetivo: frenar la amenaza nuclear



El jefe de la Casa Blanca remarcó que la operación busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares y misiles de largo alcance.



“No permitiremos que un régimen que patrocina el terrorismo tenga capacidad de chantaje global”, afirmó.



En ese marco, también se refirió a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ocurrida durante los bombardeos recientes. Trump sostuvo que el hecho marca “un punto de inflexión” en la región.







Mensaje al pueblo iraní



El presidente estadounidense llamó directamente a los ciudadanos iraníes a movilizarse. “Recuperen su país. Hice una promesa y la cumplí. El resto dependerá de ustedes”, expresó.



Además, aseguró que miles de integrantes de las fuerzas iraníes ya habrían solicitado rendirse, aunque no brindó detalles oficiales sobre esas gestiones.





Bajas y advertencias



Trump confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses durante la operación y prometió que habrá represalias ante cualquier ataque contra su país o sus aliados.



El mandatario subrayó que la ofensiva continuará mientras persista la amenaza y reiteró que Estados Unidos mantendrá su presencia en la región.



La escalada entre Washington y Teherán mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crecen los llamados diplomáticos para evitar un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente.



