La bicicleta de Loan y el polvo frenada en el tiempo

Viernes, 27 de febrero de 2026

Su madre relató que dejó su bicicleta, sus juguetes, su cama. Todo lo sigue esperando. Además, en ningún momento le dio ganas de sacar la cama de él, sigue acá, en su lugar. Mantenemos la esperanza



En su humilde hogar, una familia rodeada de la naturaleza y la tranquilidad, sigue queriendo saber quien se llevó a Loan. María declaró: Lo extrañamos hasta cuando nos acostamos. Él solía estar con nosotros un rato en el medio, conversando o mirando dibujitos ahí en el celu.



—¿Qué recuerdos guardan de él?



María: Ni en un momento me dio ganas de sacar la cama de él, sigue acá, en su lugar. Y dejamos su mochila, su bicicleta... Todo lo sigue esperando. Mantenemos la esperanza.



José: Su juguete preferido era este acordeoncito (lo muestra), con el que aparece en los videos. Él soñaba con ser músico.



Un altar con figuras religiosas

Un altar con figuras religiosas y la foto de Loan Peña, desaparecido, se alza como un símbolo de fe y esperanza en la casa de sus padres, María Noguera y José Peña, en medio de la angustiosa búsqueda. (.)

—¿Qué creen que fue lo que pasó?



María: Y se piensa muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Loan? ¿Por qué? ¿Qué, por qué y para qué? Y... ¿Por qué a él? Loan no se perdió, a Loan se lo llevaron. Todos mienten: nunca llegaron al naranjal.



José: Yo no sabía que ese día iban todos (NdR: al almuerzo del que participaron 6 de los 7 acusados de la sustracción del menor). Pensé que íbamos a ir yo y él, nomás, para estar con la abuela, juntos los tres. Cuando llegué allá, me encontré con todos ellos. ¿Y qué hacía? Me tuve que quedar y ya, ya estaba ahí.