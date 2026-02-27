Cultura, orden fiscal e equipamientos en 100 días

Viernes, 27 de febrero de 2026

El intendente Fernando Echeverría, destacó el impulso al Teatro Dora y la optimización de recursos a través de licitaciones públicas.



El Jefe Comunal de Empedrado, realizó un balance de los primeros meses de gestión y destacó avances en materia cultural, ordenamiento tributario y administración de recursos.



En el marco del cierre de febrero y el inicio de marzo, el jefe comunal resaltó la agenda cultural del fin de semana, con funciones teatrales que marcan el movimiento artístico en la localidad. En ese sentido, puso en valor la recuperación del Teatro Dora, al que definió como “un emblema de la cultura correntina”.



Echeverría señaló que el espacio cultural representa una inversión positiva realizada por la gestión anterior y remarcó la importancia de potenciarlo, generando oportunidades para artistas locales y fortaleciendo el trabajo conjunto con el área de Cultura de la Provincia.



Balance de los primeros 100 días



A pocos días de cumplir los primeros 100 días de gobierno, el intendente aseguró que se comenzó a “ordenar la casa” con una política tributaria clara y objetivos definidos. Según indicó, tras una actualización impositiva, la recaudación mostró un incremento significativo: “Los contribuyentes pagaron casi un 78 por ciento más que el año pasado, lo que demuestra confianza en la administración”, afirmó.



El mandatario explicó que los recursos adicionales permitieron avanzar en la compra de equipamiento mediante licitaciones públicas. En ese marco, destacó que a través de procesos competitivos se logró un ahorro cercano a los 30 millones de pesos en la adquisición de maquinaria, fondos que serán destinados a la compra de un tractor y nuevos equipos necesarios para mejorar los servicios municipales.



Trabajo regional y contexto económico

Echeverría reconoció que el contexto económico nacional es complejo, pero aseguró que el municipio continúa gestionando con responsabilidad. También remarcó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial y con localidades vecinas para potenciar el desarrollo regional.

“Hay que dejar de lado las diferencias políticas y enfocarse en la gestión”, sostuvo, al tiempo que reafirmó el compromiso de avanzar en obras, mejorar los servicios y consolidar el modelo de ciudad que proyecta para Empedrado.



El intendente concluyó que, pese a las dificultades económicas, la gestión apuesta al orden administrativo, la transparencia y el trabajo en equipo como pilares para el crecimiento de la localidad.



R: Gladis Lencina