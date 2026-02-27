Confirman que un Estadounidense murió en el tiroteo en aguas cubanas

Viernes, 27 de febrero de 2026

La Casa Blanca confirmó que un ciudadano de EE.UU. murió en el operativo cubano contra una embarcación de Florida. Investigan lo ocurrido.



Confirmó que al menos uno de los cuatro fallecidos en el operativo de la Guardia Costera de Cuba era ciudadano estadounidense. Otras personas involucradas podrían ser residentes legales permanentes de Estados Unidos.



La Casa Blanca infomiércoles en aguas cercanas a Cayo Falcones, cuando una lancha procedente de Florida fue interceptada por fuerzas cubanas al intentar ingresar a la isla.



Cómo fue el operativo en aguas cubanas



De acuerdo con el Ministerio del Interior de Cuba, cinco efectivos de Tropas Guardafronteras abordaron la embarcación para identificar a sus ocupantes. En ese contexto se produjo un intercambio de disparos.



La versión oficial de La Habana sostiene que quienes viajaban en la lancha abrieron fuego primero. El saldo fue de cuatro muertos y seis heridos, que posteriormente quedaron detenidos.



Las autoridades cubanas identificaron a las víctimas fatales y a los arrestados. Además, aclararon que una persona mencionada inicialmente no participó del hecho.



Investigación en Estados Unidos



Fuentes estadounidenses indicaron que al menos uno de los ocupantes tenía visa K-1, un permiso otorgado a prometidos de ciudadanos estadounidenses para residir temporalmente en el país con fines de matrimonio.



El propietario de la embarcación, registrada en Florida, denunció ante la Oficina del Sheriff del condado de Monroe que el bote había sido robado de su muelle en los Cayos de Florida. Según su declaración, un ex empleado lo habría sustraído sin autorización.





Acusaciones y contexto político



El gobierno cubano afirmó que en la lancha se hallaron armas de fuego, chalecos antibalas y otros elementos tácticos, y aseguró que el grupo pretendía realizar una infiltración con fines terroristas.



También señaló que algunos de los detenidos figuraban en listas de personas buscadas por la justicia cubana, compartidas previamente con autoridades estadounidenses.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Washington investiga lo sucedido y mantiene contactos con funcionarios cubanos para esclarecer el episodio. Desde La Habana, el viceministro de Relaciones Exteriores expresó disposición a cooperar.



El incidente se produce en un escenario de tensiones diplomáticas y migratorias entre ambos países. Las autoridades de Estados Unidos y Cuba indicaron que la investigación continúa y que se utilizarán canales bilaterales para intercambiar información en los próximos días.



