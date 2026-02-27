Ucrania reformará la movilización militar por falta de tropas en la guerra

Viernes, 27 de febrero de 2026

Kiev impulsa cambios en el reclutamiento ante la escasez de soldados y el aumento de abandonos en el conflicto con Rusia.



El gobierno de Ucrania anunció una reforma integral del sistema de movilización militar para enfrentar la falta de efectivos en el frente de guerra contra Rusia.



La medida busca fortalecer la capacidad de defensa en un contexto marcado por el descenso de voluntarios y un elevado número de soldados que dejaron sus unidades sin autorización.





Incentivos y nuevo marco legal



El Ministerio de Defensa trabaja en modificaciones legales para ofrecer mayor previsibilidad a quienes sean convocados y mejorar las condiciones del servicio.



Entre las propuestas se incluyen incentivos económicos y beneficios temporales para quienes firmen contratos de al menos dos años, además de mecanismos para reducir conflictos entre reclutadores y ciudadanos.



Las autoridades reconocen que la incertidumbre sobre la duración del servicio y el desgaste prolongado impactan en la moral de las tropas.







Abandonos y desgaste en el frente



Uno de los puntos críticos es el número de militares que se ausentaron sin permiso, una cifra que alcanza a cientos de miles de casos acumulados.



El agotamiento físico y emocional, sumado a cuestionamientos sobre la conducción en algunas unidades, aparece como uno de los factores que explican la deserción.



En zonas de combate intenso como Pokrovsk y Zaporizhzhia, el ritmo de enfrentamientos y la utilización de drones mantienen alta la presión sobre las fuerzas ucranianas.



Debate sobre sanciones y disciplina



El gobierno analiza si endurecer las sanciones para quienes eviten el reclutamiento o apostar por medidas que mejoren las condiciones de servicio.



También se estudia reforzar la figura del defensor del pueblo militar para canalizar denuncias internas y replicar prácticas de las unidades consideradas más eficientes.



Al mismo tiempo, la falta de recursos limita la posibilidad de aplicar aumentos salariales generalizados, especialmente en los puestos de mayor riesgo.



Un intento por sostener la defensa



La reforma apunta a equilibrar disciplina, incentivos y descanso para mantener la operatividad del Ejército ucraniano en una guerra que ya lleva varios años.



Con el conflicto activo y sin señales de una resolución inmediata, Kiev busca asegurar el flujo de nuevos reclutas y retener la experiencia de los soldados en servicio para sostener la defensa en el este y sur del país.