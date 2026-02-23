Juan Insaurralde proyecta un 2026 con ajustes y búsqueda de consensos

Lunes, 23 de febrero de 2026

En el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Mantilla, Juan Insaurralde, trazará el rumbo de su gestión 2026, al que definió como un año “atípico” por el contexto económico que atraviesa el país.



En declaraciones a Cadena de Radios, el jefe comunal anticipó que el municipio deberá moverse con cautela, estableciendo prioridades claras y ajustando objetivos a las posibilidades reales de ejecución. En ese marco, destacó la importancia de sostener el respaldo del Gobierno provincial y de intensificar las gestiones ante distintos organismos para obtener recursos adicionales.



Revisión de ingresos y servicios esenciales

Uno de los ejes centrales del año será la revisión del esquema tributario local. Insaurralde señaló que el período de pago anual se extenderá hasta marzo y recordó que varias tasas fueron eliminadas. No obstante, adelantó que se evalúan cambios en la ordenanza tarifaria con la intención de equilibrar las cuentas públicas.



“El desafío es encontrar un punto medio: fortalecer al municipio sin trasladar una carga excesiva al vecino”, planteó. Si bien admitió que la recaudación mostró un leve repunte, aclaró que todavía no alcanza para cubrir con holgura los costos operativos.



La gestión buscará entonces optimizar recursos para sostener prestaciones básicas como la recolección de residuos y restos de poda, el servicio atmosférico y el mantenimiento de caminos rurales, en su mayoría de tierra, fundamentales para la conectividad de los parajes.



Convocatoria al diálogo político



En su mensaje institucional, el intendente también apelará a la construcción colectiva como herramienta para atravesar el año. Sostuvo que el intercambio respetuoso entre oficialismo y oposición es clave para generar propuestas superadoras y dar respuestas a la comunidad.

“Escuchar otras miradas y aceptar las críticas forma parte de una democracia madura”, subrayó, en un llamado a priorizar los intereses de Mantilla por encima de las diferencias partidarias.



Apoyo al sistema educativo



En paralelo, el municipio reafirmó su acompañamiento al inicio del ciclo lectivo. Desde la comuna se coordinan traslados de estudiantes de zonas rurales hacia establecimientos secundarios y se realizan gestiones ante el área educativa provincial para reforzar ese servicio.



Asimismo, se ejecutan tareas de fumigación, pintura y reacondicionamiento edilicio en escuelas del ejido urbano y rural, incluido el Colegio San Diego, donde por la noche funciona una extensión del Instituto de Formación Docente de San Roque, garantizando condiciones adecuadas para alumnos y docentes.



R: Gladis Lencina