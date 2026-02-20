Trump da ultimátum a Irán y rodea la región con portaaviones Viernes, 20 de febrero de 2026 Washington desplegó portaaviones y aviones de combate mientras negocia el programa nuclear iraní. Evalúa una posible ofensiva.

Estados Unidos concentró en las últimas semanas el mayor operativo aéreo en Medio Oriente desde la invasión a Irak en 2003, en medio de la creciente tensión con Irán por su programa nuclear.



La administración de Donald Trump confirmó el envío de aviones F-35, F-22 y F-16, sistemas antimisiles Patriot y THAAD, más de 50 aeronaves adicionales y decenas de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo.



A esto se suman dos grupos de ataque de portaaviones encabezados por el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, que operan con destructores, cruceros y submarinos de escolta.



Negociaciones estancadas



El refuerzo militar coincide con el freno en las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el enriquecimiento de uranio y el desarrollo de misiles.



Trump advirtió que en los próximos diez días se definirá si hay un “acuerdo significativo” y sostuvo que, de no haber avances, podría “ir un paso más allá”, en referencia a una posible acción militar.



Desde la Casa Blanca reiteraron que la prioridad es la vía diplomática, aunque reconocieron que persisten diferencias profundas.



Qué opciones analiza Washington



Funcionarios estadounidenses evalúan distintos escenarios: desde ataques limitados contra instalaciones nucleares y bases de misiles hasta operaciones más amplias destinadas a debilitar al régimen iraní.



Altos mandos militares advirtieron que una escalada podría derivar en represalias contra tropas estadounidenses o aliados regionales, especialmente Israel, que mantiene a sus fuerzas en máxima alerta.



En paralelo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos restringieron el uso de su espacio aéreo para eventuales ofensivas, lo que condiciona parte de la logística.



El factor regional y el riesgo global



El Estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo, aparece como uno de los focos de preocupación ante un eventual conflicto.



Especialistas en seguridad internacional señalan que, si bien la tecnología militar actual permite ataques de alta precisión, un enfrentamiento abierto podría extenderse y afectar la estabilidad energética global.



El despliegue actual es menor al utilizado en la Guerra del Golfo o en 2003, pero representa una señal política fuerte hacia Teherán.



Cuenta regresiva diplomática



Mientras se refuerza la presencia militar, la Casa Blanca sostiene que aún existe margen para un entendimiento que limite el programa nuclear iraní.



Los próximos días serán determinantes para saber si prevalece la negociación o si la crisis escala hacia un nuevo conflicto en Medio Oriente, con impacto directo en la seguridad regional y en los mercados internacionales.







