Reino Unido niega a EEUU usar sus bases para un ataque contra Irán Viernes, 20 de febrero de 2026

Londres rechazó que Washington opere desde su territorio contra Irán y argumentó razones legales.

Según The Guardian y The Times, el gobierno del Reino Unido decidió impedir que Estados Unidos utilice bases militares bajo control británico para un eventual ataque contra Irán, en medio de la creciente tensión por el programa nuclear iraní.



La medida fue comunicada por el primer ministro Keir Starmer al presidente Donald Trump, en un contexto de negociaciones diplomáticas que aún no lograron avances sustanciales.







Bases estratégicas en disputa



El pedido estadounidense incluía el uso de instalaciones clave como la base de Diego García, en el océano Índico, y la RAF Fairford, en territorio británico.



Desde Londres sostuvieron que cualquier operación militar lanzada desde suelo británico debe ajustarse estrictamente al derecho internacional y contar con aval político. Autoridades remarcaron que prestar apoyo logístico podría implicar responsabilidades legales si la acción es considerada ilegítima.







Impacto diplomático y tensión bilateral



La negativa generó fricciones entre ambos gobiernos. Trump había advertido públicamente que, si no prospera un acuerdo nuclear con Teherán, podría ser necesario recurrir a esas bases para una acción preventiva.



En paralelo, el desacuerdo afecta las conversaciones sobre la soberanía del archipiélago de Chagos, cuya transferencia había sido negociada entre Londres y otras partes involucradas. La discusión quedó en suspenso en medio del nuevo escenario geopolítico.







Debate interno en Londres



La oposición conservadora presionó al Ejecutivo para reconsiderar la decisión y permitir el uso de las instalaciones en caso de que Washington avance con un ataque contra Irán.



Sin embargo, el gobierno británico ratificó que su prioridad es la seguridad nacional y el respeto a la legalidad internacional. Funcionarios recordaron que, históricamente, el uso de la fuerza solo es válido ante una amenaza concreta o inminente.







Escenario abierto



Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar reforzado en la región y analiza alternativas ante la falta de acuerdo nuclear.



La postura británica agrega un nuevo factor de presión diplomática en un conflicto que podría redefinir alianzas estratégicas en Medio Oriente en las próximas semanas.



