Detuvieron al expríncipe Andrés por vinculo con el PEDÓFILO Jeffrey Epstein Viernes, 20 de febrero de 2026

La Policía británica dijo que "evalúa” reportes según los cuales el expríncipe habría enviado informes comerciales al financista en 2010.

La policía británica detuvo este jueves a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco del escándalo por la reciente desclasificación masiva de archivos en el caso del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.



En octubre de 2025, el ahora expríncipe Andrés había renunciado a sus títulos de nobleza, que incluían el de duque de York, debido a sus vínculos con Epstein, condenando por orquestar una red de trata de menores. En los archivos se nombra también a otras importantes figuras públicas como Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates, entre otros cientos de personas.



El rey Carlos III se despega de su hermano por el caso Epstein y asegura que colaborará con la policía.



"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", sostiene un comunicado de la Policía de Thames Valley. Esto sucede después de que dijeran que están "evaluando" una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del expríncipe con el financista.



Si bien la policía británica no identificó explícitamente al expríncipe en su texto, alegando que no nombrará al hombre arrestado "debido a reglas nacionales", se han difundido fotos que muestran vehículos policiales rodeando la finca de Sandringham en Norfolk, en el este de Inglaterra, donde vive Andrés Mountbatten-Windsor, según informa la BBC.



De qué se acusa al expríncipe Andrés en relación con el caso Epstein

Desde hace años se conocen fotos que vinculan al expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein. En una entrevista en 2019, el hermano de Carlos III había declarado que "cortó todo contacto" con Epstein tras ser fotografiados juntos en Nueva York en diciembre de 2010. Sin embargo, unos meses después se revelaron correos electrónicos entre ellos, incluyendo uno que decía "¡Mantengámonos en contacto y pronto volveremos a jugar!"



La acusación que más incrimina a Andrés es la de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, quien se quitó la vida en abril de 2025. En 2019, Giuffre dio una entrevista a la BBC donde implicó al expríncipe en los crímenes sexuales de Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell. Ya en una presentación judicial de Florida de diciembre de 2014, Giuffre había declarado que había sido víctima de trata de personas con el expríncipe Andrés al menos tres veces en 2001, cuando tenía 16 y 17 años, con fines de violación. En 2021, lo demandó en una corte civil de Estados Unidos.



El ex príncipe Andrés perdió sus títulos, su casa y su prestigio, pero conservará su medalla de veterano de Malvinas



Detalló que los ataques sucedieron en tres lugares diferentes: uno en Londres, en la casa de Maxwell; otro en la casa de Epstein en Nueva York y un tercero en la famosa isla privada de Epstein, en el Caribe, donde la participación de otras menores de Europa Oriental. Giuffre declaró que había sido traficada sexualmente por Epstein y Maxwell para encuentros con hombres poderosos, incluido Andrés, y dijo que Maxwell le había ordenado que debía "hacer por Andrew lo que hacía por Jeffrey".



Giuffre contó que el primer encuentro con Andrés fue en un club nocturno de Londres llamado Tramp. Dijo que Andrés era "el bailarín más espantoso" que había visto. "Era horrible y no paraba de sudar encima de mí. Su sudor se esparcía por todos lados como si fuera lluvia. Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerle estar contento, porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí", declaró. Dijo que fueron a la casa de Maxwell, mantuvieron relaciones sexuales y que Epstein le pagó 15.000 dólares. Aseguró que la interacción con Andrés le "dio asco", que "no duró mucho" y que fue "desagradable". Desde 2011, circula una foto que muestra a Giuffre, Andrés y Maxwell en la casa de ella; en julio de 2011, Andrés dejó de ser enviado comercial del Reino Unido.



El expríncipe Andrés niega haber cometido ningún delito, pero "lamenta" su relación con Epstein

Ante la Justicia, el exduque de York negó repetidamente las acusaciones y afirmó que no recordaba haber conocido a Giuffre. El caso se resolvió en febrero de 2022 mediante un acuerdo extrajudicial por una suma no divulgada oficialmente, que la prensa estimó en torno a 12 millones de libras esterlinas, unos 16 millones de dólares. Una parte importante de ese dinero se donó a Speak Out, una organización fundada por Giuffre en defensa de las víctimas de trata y violencia sexual.



Si bien jamás admitió haber violado a Giuffre, como parte del acuerdo extrajudicial Andrés dijo que "lamenta su vínculo con Epstein", y que "es sabido que Epstein traficó con innumerables niñas a lo largo de muchos años", y dijo estar "horrorizado". También elogió "la valentía de la Sra. Giuffre y otras sobrevivientes al defenderse a sí mismas y a los demás". En ese momento, el exduque de York se comprometió a "demostrar su arrepentimiento por su vínculo con Epstein, apoyando la lucha contra los males del tráfico sexual y apoyando a sus víctimas".



Los grotescos comentarios de Jeffrey Epstein contra el papa Francisco



Ya en 2020, el hermano del rey Carlos III había dejado de hacer apariciones públicas como consecuencia de las informaciones que lo vinculaban con el caso Epstein. En octubre de 2025, decidió también renunciar a sus títulos de nobleza. "Las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", declaró entonces. Y agregó: "Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra".



Esta es la primera vez que Andrés Mountbatten-Windsor es detenido.



DEFENSA DE LA EDUCACIÓN AMET reclama recomposición salarial y advierte su deterioro

Rufino Fernández exigió una mejora urgente en el salario básico. Cuestionó los datos oficiales sobre inflación. Alertó por el desfinanciamiento de la educación técnica. Destacó la participación de docentes en la elección de la junta de Clasificación. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CASO "LAUTARO" Marcha provincial por Justicia y rechazan falso testimonio

La querella representada por los Dres. Sonia y Hermindo Gonzàlez fueron los UNICOS que con fundamentos abundantes solicitaron se rechace el pedido. Lavalle, Monte Caseros y San Roque: Ráfagas intensas provocaron voladuras de techos y caída de postes eléctricos

Las ráfagas derribaron árboles, postes del alumbrado público y tendidos eléctricos. También se reportaron techos desprendidos en viviendas y cables caídos en distintos sectores urbanos y rurales.