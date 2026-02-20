El Congreso designó a José María Balcázar como presidente interino

Viernes, 20 de febrero de 2026



El Parlamento eligió a José María Balcázar para gobernar cinco meses y garantizar elecciones en medio de otra crisis institucional.





El Congreso de Perú designó a José María Balcázar como presidente interino, tras la destitución de José Jerí.



La votación se definió en segunda instancia, donde Balcázar obtuvo 64 apoyos y superó a María del Carmen Alva, quien alcanzó 46 votos. El nuevo mandatario asumirá por cinco meses, hasta la asunción del presidente que resulte electo en los próximos comicios.



Su llegada al poder se produce en un contexto de inestabilidad política que ya incluyó las destituciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte en los últimos años.







Trayectoria y controversias



Balcázar, de 83 años, es abogado y exmagistrado de la Corte Suprema. Representa a la región de Lambayeque y fue electo congresista en 2021 por el partido Perú Libre, espacio que abandonó un año después junto a otros legisladores.



En el ámbito académico, obtuvo su título en la Universidad Nacional de Trujillo y más tarde un doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. También ejerció la docencia universitaria durante décadas.



Sin embargo, su carrera estuvo atravesada por cuestionamientos. Fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque en medio de sospechas por presunta apropiación de fondos y actualmente enfrenta una denuncia constitucional por un supuesto intercambio de favores con la exfiscal Patricia Benavides.







Promesas de transición y estabilidad



Tras jurar ante el Congreso, Balcázar aseguró que su prioridad será garantizar una transición ordenada. Prometió elecciones “pacíficas y transparentes” y ratificó que mantendrá la actual línea macroeconómica del país.



También puso el foco en la seguridad ciudadana, uno de los principales reclamos sociales, y anticipó que evaluará el desempeño del gabinete ministerial.



El presidente interino sostuvo que trabajará en coordinación con el Congreso y que buscará consensos para atravesar el período previo a las elecciones.







Un mandato breve con alto desafío



El nuevo jefe de Estado tendrá una gestión acotada, pero deberá conducir el proceso electoral y sostener la estabilidad institucional en un escenario político fragmentado.



En los próximos meses, el foco estará puesto en la organización de los comicios y en la capacidad del Gobierno para evitar nuevas tensiones en un país que encadena cambios presidenciales en un corto lapso.