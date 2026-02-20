Cultura con nuevos espacios y presencia territorial con respaldo provincial

Viernes, 20 de febrero de 2026

La intendente de la Municipalidad El Sombrero, Araceli Aponte, destacó el respaldo del gobernador Gustavo Valdés y confirmó avances en infraestructura rural, educación y nuevos espacios culturales para la comunidad.





Con una agenda enfocada en infraestructura, cultura y cercanía con los vecinos, la intendente de El Sombrero, Araceli Aponte, aseguró que la administración municipal avanza con prudencia financiera y planificación estratégica. “Estamos revisando cada número con responsabilidad para tomar decisiones acertadas”, afirmó, al tiempo que resaltó el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés, del Ministerio de Turismo y del Corredor Paraná para impulsar proyectos de desarrollo.



En el plano turístico y social, la jefa comunal celebró la convocatoria lograda en la última fiesta de carnaval, que reunió a más de seis mil personas en el predio local. El evento, sostuvo, no solo fue una celebración popular sino también un motor para la economía de emprendedores y comerciantes.



Tras las recientes inundaciones que afectaron a la región, Aponte explicó que el municipio mantiene gestiones abiertas con el Ejecutivo provincial.



Luego de una primera reunión con el mandatario, solicitaron una nueva audiencia para definir prioridades. Entre las demandas principales figura el mejoramiento de caminos rurales, una obra clave para garantizar la conectividad de las familias en épocas de intensas lluvias. En ese sentido, confirmó encuentros con Vialidad Provincial y el Ministerio de Obras Públicas para coordinar intervenciones.



En materia educativa, señaló que el municipio articula con equipos directivos de distintas instituciones con el objetivo de asegurar un inicio de clases organizado y en condiciones adecuadas.



Además, anunció avances en iniciativas culturales: una fundación trabaja para concretar la instalación de una Biblioteca Popular en la localidad y continúan las gestiones para habilitar un Centro Cultural. “Queremos que cada proyecto sea compartido con la comunidad y que todos se sientan parte”, expresó, destacando el trabajo conjunto con el sector privado y organizaciones intermedias.



Por último, Aponte subrayó que la presencia activa en el territorio es una premisa de su gestión. “Incluso con altas temperaturas recorremos las zonas rurales para escuchar a los vecinos. La cercanía es fundamental”, concluyó, reafirmando su compromiso con una administración participativa y de puertas abiertas.



R: Gladis Lencina