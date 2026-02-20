Henry Fick anticipa reformas clave tras el 1° de marzo

El legislador provincial ratificó el respaldo del oficialismo al primer mensaje de Juan Pablo Valdés ante la Asamblea Legislativa y adelantó que se avanzará en cambios al Código Procesal Juvenil y en materia laboral, en sintonía con la Nación.



De cara al inicio del período ordinario de sesiones, el senador provincial Henry Fick dejó en claro que el oficialismo jugará sin fisuras detrás del gobernador Juan Pablo Valdés, quien el 1° de marzo pronunciará su primer discurso ante la Asamblea Legislativa.



En declaraciones a Cadena de Radios, Fick planteó que el mensaje del mandatario no será meramente protocolar, sino la hoja de ruta política del nuevo ciclo institucional. “Ahí se va a marcar la agenda a futuro”, sostuvo, y remarcó que el bloque oficialista acompañará lo que definió como una “visión estratégica” del Ejecutivo provincial.



El senador anticipó que el escenario legislativo estará atravesado por las reformas impulsadas a nivel nacional. En ese marco, señaló que Corrientes deberá debatir la adecuación del Código Procesal Juvenil y un nuevo régimen laboral, en función de las normativas que se aprueben en el Congreso. “Habrá que analizar si adherimos o no, pero son discusiones que se vienen inmediatamente después del 1° de marzo”, afirmó, dejando entrever que el alineamiento con la Casa Rosada será un punto central del debate político.



Para Fick, el rol del Senado será dotar de herramientas al Ejecutivo. “Tenemos que garantizar gobernabilidad”, enfatizó, en una definición que marca la impronta que buscará imprimir el oficialismo en la etapa que se abre.



Reforma laboral y seguridad jurídica



En el plano nacional, el legislador trazó un diagnóstico crítico sobre la situación del empleo en el país. Sostuvo que las estadísticas de los últimos años muestran un estancamiento en la creación de puestos de trabajo y planteó la necesidad de introducir cambios estructurales.



“Hay que dar seguridad jurídica a las empresas”, expresó. En ese punto, cuestionó lo que denominó la “industria del juicio laboral”, aunque aclaró que la defensa de los derechos de los trabajadores debe mantenerse como principio rector. Según su mirada, el sistema actual genera desequilibrios que pueden terminar afectando la continuidad de las fuentes laborales.



Como ejemplo, mencionó el caso de una firma correntina que enfrenta una demanda por 870 millones de pesos, cifra que —según indicó— pone en jaque su sostenibilidad económica.



Las declaraciones de Fick dejan expuesto el tono que asumirá el oficialismo en las próximas semanas: respaldo político al gobernador, sintonía con las reformas nacionales y una agenda legislativa orientada a redefinir reglas en materia penal juvenil y laboral. El 1° de marzo será el punto de partida formal, pero el debate ya está instalado en el tablero político correntino.



R: Gladis Lencina