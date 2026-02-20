Boca Juniors y Racing en un partido con mucho en juego

Viernes, 20 de febrero de 2026

Arrancará a las 20 en el estadio Alberto J. Armando. Televisará TNT



Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda



Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas



Con el antecedente reciente del triunfo de Racing sobre Boca por las semifinales del Clausura 2025, estos clásicos rivales se verán las caras nuevamente en el mismo escenario y con realidades disímiles. Los de Claudio Úbeda, cuestionado en su cargo, necesitan encontrar regularidad para tener aspiraciones a quedarse con el título y calmar la crítica generalizada por su nivel futbolístico.



Los de Gustavo Costas vienen en franco ascenso tras hilvanar un par de triunfos de forma consecutiva, pero deben revalidar su buen momento en una importante cita como la de esta noche. A partir de las 20, dirigirá Leandro Rey Hilfer y televisará TNT Sports.