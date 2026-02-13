Tradición, fe y chamamé en el corazón del pueblo de Itatí

Luigia Ruiz Díaz, profesora y referente del ballet local, explicó que la celebración comenzará a las 17.30 del domingo en la terminal de la localidad, desde donde partirá un desfile que recorrerá las calles hasta la Basílica.



El evento se realizará el domingo 15 y combinará un recorrido por las calles, misa en la basílica y un gran festival artístico frente al templo. Participarán ballets locales, delegaciones invitadas y agrupaciones de otras localidades e incluso de Paraguay.



La localidad de Itatí vivirá este domingo 15 una jornada cargada de tradición y cultura con la realización de la quinta edición de la Peña Municipal, una propuesta que año a año crece en

convocatoria y participación.



La coordinadora del evento, Luigia Ruiz Díaz, profesora y referente del ballet local, explicó que la celebración comenzará a las 17.30 en la terminal de la localidad, desde donde partirá un desfile que recorrerá las calles hasta la Basílica. La marcha estará encabezada por la Fiesta Nacional del Chamamé Pareja Nacional del Chamamé, uno de los principales atractivos de la jornada.



A las 18 se desarrollará la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, donde tendrá lugar la investidura de banda de la pareja nacional, en un marco de profunda significación religiosa y cultural. Finalizada la ceremonia litúrgica, las actividades se trasladarán al predio ubicado frente al templo, en el sector de la medialuna, donde a partir de las 21.30 comenzará oficialmente la peña.



Como es tradición, el sacerdote local brindará la bendición a los músicos y participantes antes del inicio del espectáculo artístico. Luego será el turno de las danzas, con la presentación de las emblemáticas parejas nacionales y la participación de numerosos ballets y agrupaciones inscriptas que acompañarán la investidura con cuadros coreográficos especialmente preparados para la ocasión.



Entre las delegaciones confirmadas se encuentran el ballet municipal de Curuzú Cuatiá, grupos de distintas localidades correntinas y una delegación proveniente de Paraguay denominada Yerokí, lo que le otorga al evento un carácter regional e integrador.



La Peña Municipal nació como una iniciativa del ballet organizador, con la intención de generar un espacio cultural propio que represente la identidad local. Con el acompañamiento del municipio y el apoyo sostenido de la comunidad, la propuesta fue creciendo hasta consolidarse en su quinta edición.



Además, este año se sumarán bandas de categoría A y B, ampliando la grilla artística y fortaleciendo el perfil musical de la fiesta. La combinación de desfile, celebración religiosa y festival popular convierte a esta peña en una de las citas culturales más esperadas del calendario local, reafirmando el vínculo entre fe, tradición y chamamé en Itatí.



R. Gladis Lencina