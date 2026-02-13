Activan protocolo por dengue ante seis casos sospechosos Viernes, 13 de febrero de 2026

Salud municipal intensifica controles y fumigación mientras esperan resultados enviados a la capital provincial.

El municipio de Santo Tomé activó el protocolo sanitario por dengue tras detectar seis casos sospechosos entre enero y febrero. Las muestras fueron enviadas a la capital provincial para su análisis y, hasta el momento, no hay confirmaciones positivas.



La medida implica refuerzo de controles domiciliarios, tareas de descacharrizado y fumigación preventiva en distintos barrios de la ciudad.





Trabajo territorial y vigilancia epidemiológica



Desde el área de Atención Primaria de la Salud (APS) informaron que los equipos recorren viviendas para identificar posibles criaderos de mosquitos y promover medidas de prevención.



La directora de APS, Azucena Ríos, explicó que los casos se consideran sospechosos y que los estudios de laboratorio se remiten a la ciudad de Corrientes para su confirmación, siguiendo los lineamientos de la Dirección de Epidemiología provincial.



Santo Tomé atraviesa actualmente una fase interbrote, lo que implica vigilancia activa ante cualquier síntoma compatible con dengue.



Recomendaciones a la población



Las autoridades sanitarias solicitaron a los vecinos que, ante fiebre, dolor muscular, cefalea o malestar general, concurran a los centros de salud y eviten la automedicación.



También insistieron en reforzar las medidas preventivas, especialmente en un contexto de altas temperaturas y proliferación de mosquitos durante la tarde y noche.



El uso de repelente, la correcta hidratación y la eliminación de recipientes con agua acumulada forman parte de las recomendaciones vigentes.



Mientras se aguardan los resultados de laboratorio, el municipio mantendrá el operativo sanitario activo para reducir riesgos y prevenir un posible brote de dengue en la zona fronteriza con Brasil.



