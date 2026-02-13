Gea puso el foco en la necesidad de escuchar a los docentes y atender cuestiones normativas

El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) reclamó la convocatoria urgente a mesas de diálogo para abordar la situación salarial, pedagógica y normativa. También expresó su rechazo a la reforma laboral.



A pocos días del reinicio de las clases, el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, advirtió que la falta de convocatorias formales por parte del Gobierno provincial podría complicar el normal inicio del ciclo lectivo.



El dirigente sindical sostuvo que, si bien existieron conversaciones informales con la ministra de Educación en el marco de la nueva gestión, el gremio considera indispensable avanzar en reuniones institucionales donde se pueda debatir “de manera integral” la realidad del sistema educativo. “Necesitamos ámbitos formales de diálogo donde podamos tratar lo pedagógico, lo normativo y lo salarial”, remarcó.



Gea fue claro al señalar que la ausencia de convocatoria y la adopción de decisiones unilaterales “alejan la posibilidad de un inicio de clases sin inconvenientes”. En ese sentido, explicó que el contexto económico agrava la situación: el aumento del costo del transporte, del combustible y de la canasta básica impacta de lleno en los trabajadores de la educación, especialmente en una provincia con un alto porcentaje de escuelas rurales.



En materia salarial, indicó que desde agosto no se registran modificaciones en los haberes docentes, mientras que el costo de vida continuó en alza. Si bien evitó adelantar cifras concretas de cara a una eventual paritaria, aclaró que los números se definen al momento de la mesa de negociación, con un análisis actualizado de la situación económica. “Lo que está claro es que la canasta básica siguió aumentando y eso debe ser tenido en cuenta”, expresó.



El referente de ACDP también puso el foco en la necesidad de fortalecer la escucha hacia los docentes y atender las cuestiones normativas y laborales que forman parte de la estructura del sistema educativo.



Por otra parte, manifestó su rechazo a la reforma laboral que se debate a nivel nacional. Consideró que, más allá de los cambios anunciados, el proyecto implica una “quita de derechos importantes” para los trabajadores. Según explicó, existe preocupación en el sector ante la posibilidad de que, tras una eventual aprobación, se impulsen modificaciones en la legislación educativa.



En ese sentido, mencionó que circula un borrador denominado “Educación para la libertad”, que —según advirtió— podría alterar sustancialmente la estructura actual del sistema. “Nos preocupa porque afecta a la comunidad educativa en su conjunto. Son las familias trabajadoras las que podrían verse perjudicadas”, afirmó.



Finalmente, Gea aseguró que el gremio se encuentra a la espera de un llamado oficial para retomar el diálogo y reiteró la voluntad de la entidad sindical de participar en una mesa de negociación que permita encauzar los reclamos antes del comienzo de clases.



R: Gladis Lencina