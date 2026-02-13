Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje de la Copa Davis
Viernes, 13 de febrero de 2026
En la Copa Davis 2026, Argentina no tuvo un buen debut. Los capitaneados por Javier Frana perdieron la serie ante Corea del Sur por 3 a 2 pero el sorteo para el repechaje para no descender al Grupo Mundial I les hizo un guiño.
Un rival (puesto 33 en la clasificación ITF, Argentina es 10) que no tiene jugadores en la tabla hasta el puesto 375 (Mert Alkaya) y que llega con victoria ante Eslovenia en condición de visitante: 3-1. El actual Capitán es Erhan Oral. A lo largo de su historia, Turquía disputó 149 series con un balance de 70 victorias y 79 derrotas.
Esta serie definitoria (la primera de Frana en Argentina) se llevará a cabo entre el 18 y 20 de septiembre, con localía también a definir. En caso de que el combinado albiceleste gane la próxima fase, se asegurará disputar las Qualifiers de la edición 2027 y luchar por una nueva ensaladera. Caso contrario, disputarán los playoff de la competencia por países frente a los ganadores del Grupo Mundial II para tratar de recuperar su lugar nuevamente.
Todas las series del Grupo I:
Argentina vs. Turquía; Australia vs. Polonia; Países Bajos vs. Colombia; Hungría vs. Luxemburgo; Brasil vs. Suiza; Finlandia vs. Mónaco; Dinamarca vs. Bulgaria: Serbia vs. Lituania; Eslovaquia vs. Grecia; Japón vs. Nueva Zelanda; Noruega vs. China; Suecia vs. China Taipéi y Perú vs. Paraguay