River perdió por 1- 0 con Argentinos Juniors

Viernes, 13 de febrero de 2026

River cayó por 1 a 0 con Argentinos Juniors, en un partido en el que generó muy pocas jugadas de peligro y fue disputado esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.





Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del partido fue convertido por el mediocampista Hernán López Muñoz, a los 35 minutos de la primera etapa.



Así, el "Millonario" es quinto con siete unidades y fue superado por el equipo que dirige Nicolás Diez, que se ubicó cuarto, con un punto más.



En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo, que vio la tarjeta roja esta noche por aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos, visitarán a Vélez, líder de la zona A, el domingo 22 de febrero a las 18:30, mientras que el "Bicho" recibirá a Lanús el mismo día, en horario a confirmar.



La primera llegada fue de River, a los siete minutos, cuando el mediocampista Giuliano Galoppo manejó un ataque y puso un gran pase filtrado para la subida del defensor Gonzalo Montiel, que quedó mano a mano aunque desvió su remate por el primer palo.



En 28 minutos, el delantero Agustín Ruberto fue dejado mano a mano y remató rápidamente, con un disparo que fue despejado sobre la línea de gol, aunque el atacante estaba en posición adelantada.



Un minuto más tarde centro desde la derecha al segundo palo le llegó al delantero Tomás Molina, cuyo cabezazo fue contenido por el arquero Santiago Beltrán.



El "Bicho" abrió el marcador a los 35 minutos de la primera parte, cuando el mediocampista Hernán López Muñoz recibió un pase largo sobre el costado izquierdo del área y tuvo total libertad para controlar y definir cruzado, para marcar el 1-0 con un disparo bajo.



Cuando iban cuatro minutos del complemento, el mediocampista Giuliano Galoppo aprovechó una salida en falso del arquero Brayan Cortés y definió por arriba, desde el borde del área grande, aunque su disparo se fue por encima del travesaño.



En 24 minutos de la segunda mitad, un despeje del defensor Francisco Álvarez desde la mitad de la cancha tomó altura y se cerró contra el arco, exigiendo el retroceso del arquero Santiago Beltrán, que contuvo sobre su poste izquierdo.



A los 41 minutos, el delantero Diego Porcel buscó sorprender con un remate alto desde el borde del área, que se fue desviado por encima del poste horizontal.



Además, River debió jugar los últimos minutos con 10 futbolistas, debido a una lesión que obligó a salir del campo al mediocampista Marcos Portillo, cuando el "Millonario" ya había agotado los cambios.



Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.



Zona B.



Fecha 5.



Argentinos Juniors 1 - 0 River.



Estadio: Diego Armando Maradona.



Árbitro: Andrés Merlos.



VAR: Silvio Trucco.



Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.



River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Kevin Castaño; Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.



Gol en el primer tiempo: 35m. Hernán López Muñoz (A).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ian Subiabre por Kevin Castaño (R), 15m. Matías Viña por Marcos Acuña (R); 17m. Sebastián Prieto por Kevin Coronel (A) y Lautaro Giaccone por Emiliano Viveros (A), 24m. Facundo Jainikoski por Hernán López Muñoz (A); 26m. Kendry Páez por Tomás Galván (R) y Maximiliano Salas por Agustín Ruberto (R), 30m. Marcos Portillo por Aníbal Moreno (R); 38m. Enzo Pérez por Nicolás Oroz (A) y Diego Porcel por Tomás Molina (A).