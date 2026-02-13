 
Viernes, 13 de Febrero de 2026 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
El salario inicial de Bancarios superará los $2 millones
Viernes, 13 de febrero de 2026
El incremento del 2,9% ajusta los salarios al IPC de enero; el Día del Bancario también tendrá un pago mínimo definido.

Los empleados del sector bancario recibirán un aumento del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que eleva el sueldo inicial a $2.125.068,44. La medida fue confirmada por la Asociación Bancaria, que aplica ajustes automáticos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El acuerdo, firmado con cámaras empresariales y el Banco Central, cubre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, incluyendo adicionales convencionales. Además, se fijó el pago mínimo para el Día del Bancario en $1.894.425,01.

Vigencia y seguimiento

La actualización continuará aplicándose durante febrero, y la negociación paritaria se retomará en la segunda mitad de marzo de 2026. La medida busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y garantizar la equidad salarial del sector.

Contexto de aumentos en otros sectores

Otros sindicatos también aplicaron incrementos recientes. La Federación Aceitera y Desmotadora acordó un alza de 11% más un retroactivo de $400.000 para peones, alcanzando $2.344.000.

En el sector salud, FATSA firmó un aumento global del 31,5% para empleados de laboratorios y un bono de $85.129 por el Día de la Sanidad. Por su parte, AOMA y FAECYS actualizaron salarios de sus ramas, con incrementos escalonados y sumas no remunerativas que se incorporarán al básico a partir de abril de 2026.

Perspectivas

El seguimiento de estos acuerdos permitirá ajustar haberes ante la inflación y asegura que los trabajadores mantengan su capacidad adquisitiva en los próximos meses, alineando los salarios con los indicadores económicos nacionales.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 