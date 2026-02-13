El salario inicial de Bancarios superará los $2 millones

Viernes, 13 de febrero de 2026

El incremento del 2,9% ajusta los salarios al IPC de enero; el Día del Bancario también tendrá un pago mínimo definido.



Los empleados del sector bancario recibirán un aumento del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que eleva el sueldo inicial a $2.125.068,44. La medida fue confirmada por la Asociación Bancaria, que aplica ajustes automáticos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.



El acuerdo, firmado con cámaras empresariales y el Banco Central, cubre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, incluyendo adicionales convencionales. Además, se fijó el pago mínimo para el Día del Bancario en $1.894.425,01.



Vigencia y seguimiento



La actualización continuará aplicándose durante febrero, y la negociación paritaria se retomará en la segunda mitad de marzo de 2026. La medida busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y garantizar la equidad salarial del sector.



Contexto de aumentos en otros sectores



Otros sindicatos también aplicaron incrementos recientes. La Federación Aceitera y Desmotadora acordó un alza de 11% más un retroactivo de $400.000 para peones, alcanzando $2.344.000.



En el sector salud, FATSA firmó un aumento global del 31,5% para empleados de laboratorios y un bono de $85.129 por el Día de la Sanidad. Por su parte, AOMA y FAECYS actualizaron salarios de sus ramas, con incrementos escalonados y sumas no remunerativas que se incorporarán al básico a partir de abril de 2026.



Perspectivas



El seguimiento de estos acuerdos permitirá ajustar haberes ante la inflación y asegura que los trabajadores mantengan su capacidad adquisitiva en los próximos meses, alineando los salarios con los indicadores económicos nacionales.