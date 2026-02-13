El planeta se acerca a un punto de no retorno climático

Viernes, 13 de febrero de 2026

Un estudio advierte que el CO₂ subió 50% desde la era preindustrial y el planeta se acerca a puntos de no retorno.



El planeta enfrenta un escenario crítico: científicos alertan que el calentamiento global avanza hacia umbrales que podrían desencadenar cambios irreversibles en el sistema climático. La advertencia surge de una investigación publicada en la revista One Earth.



En 2024, la concentración de dióxido de carbono alcanzó 422,5 partes por millón (ppm), un 50% por encima de los niveles preindustriales. Las emisiones globales llegaron a 37,8 gigatoneladas y el ritmo de aumento de la temperatura se aceleró a 0,31 °C por década.



Puntos de inflexión en riesgo



El estudio identifica 16 “puntos de inflexión” que podrían desestabilizar el equilibrio climático si se superan ciertos límites. Entre ellos figuran la capa de hielo de Groenlandia, la Antártida, el permafrost, la selva amazónica y la Circulación Meridional Atlántica (AMOC).



Estos sistemas actúan como reguladores del clima. Si colapsan, podrían activar efectos en cadena que intensifiquen el calentamiento global y modifiquen patrones de lluvias, corrientes oceánicas y el nivel del mar.



Algunos indicadores ya muestran señales de debilitamiento, como la circulación oceánica del Atlántico, que influye en el clima de Europa y América.



¿Qué es la “Tierra invernadero”?



Los investigadores utilizan el concepto de “Tierra invernadero” para describir un escenario en el que el planeta entra en un proceso de calentamiento autoalimentado, difícil de revertir.



Incluso sin alcanzar el peor escenario, un aumento sostenido de 3 °C tendría impactos severos en la seguridad alimentaria, la economía y la estabilidad social a escala global.



Las temperaturas actuales ya igualan o superan registros de los últimos 125.000 años, según los especialistas.



Compromisos insuficientes



El Acuerdo de París fijó como meta limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C respecto de la era preindustrial. Sin embargo, ese umbral fue superado durante el último año completo.



Las proyecciones actuales indican que, con las políticas vigentes, el calentamiento podría alcanzar hasta 2,8 °C hacia 2100.



Los científicos subrayan que la incertidumbre sobre el momento exacto en que se activan los puntos de inflexión no debe ser motivo de inacción, sino un argumento para acelerar la reducción de emisiones y reforzar la cooperación internacional.



El informe concluye que la ventana para evitar cambios climáticos peligrosos se está reduciendo y que las decisiones de esta década serán determinantes para la estabilidad del planeta.