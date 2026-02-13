Irán condiciona la libertad de presos a actos públicos de lealtad

Viernes, 13 de febrero de 2026

Familias de manifestantes detenidos deben asistir a marchas oficiales y enviar pruebas para acceder a reducciones de pena.



El régimen de Irán exige muestras públicas de lealtad a las familias de manifestantes encarcelados como condición para otorgar libertades o reducciones de condena.



Organizaciones de derechos humanos y ex prisioneros políticos denunciaron que los contactos fueron realizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ministerio de Inteligencia.



La exigencia incluye participar en actos oficiales por el aniversario de la Revolución Islámica, grabar videos que acrediten presencia y enviarlos a los organismos de seguridad.



Más de 12.000 detenidos en protestas



Según agrupaciones civiles, más de 12.000 personas fueron arrestadas durante las protestas antigubernamentales registradas en enero.



Los testimonios indican que la liberación, e incluso la conmutación de penas graves, estaría sujeta a la participación activa de familiares en manifestaciones organizadas por el Estado.



Activistas calificaron la práctica como una forma de presión psicológica que busca desalentar nuevas expresiones de disidencia.







Retractaciones públicas y exhibición oficial



Las autoridades también difunden declaraciones públicas de personas detenidas o de sus allegados en las que se retractan de su apoyo a las protestas.



Uno de los casos mencionados es el del empresario Mohamed Saedinia, quien tras su arresto y el de su hijo difundió un mensaje de disculpa y anunció su participación en una marcha oficial.



Las organizaciones sostienen que este tipo de exposiciones refuerza el control político y envía un mensaje disuasivo a la sociedad.





Tensión internacional por el programa nuclear



En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que activará una “segunda fase” de medidas si no se alcanza un acuerdo nuclear con Teherán.



El mandatario realizó la declaración tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.



Las negociaciones bilaterales se reanudaron tras el conflicto armado del año pasado entre Irán e Israel, en el que Washington participó con bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes.



El escenario combina presión interna sobre los detenidos y un contexto externo marcado por negociaciones sensibles. El desenlace dependerá tanto de la evolución de las conversaciones nucleares como de la respuesta de la comunidad internacional ante las denuncias por derechos humanos.