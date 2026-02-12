Visibilizar las cardiopatías congénitas para proteger la salud de los niños

Jueves, 12 de febrero de 2026

La actividad se realizará este viernes desde las 11 en el hall del Hospital Juan Pablo II. Profesionales del Instituto de Cardiología de Corrientes brindarán información y homenajearán a pacientes. La cardióloga infantil Noelí Manzolillo, integrante del servicio, explicó en comunicación con Cadena de Radios el diagnóstico y las mejoras terapéuticas en Corrientes.



En el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, que se conmemora cada 14 de febrero, en Corrientes las acciones alusivas se adelantaron para este viernes 13. Desde las 11, el hall del Hospital Pediátrico Juan Pablo II será escenario de una jornada abierta a la comunidad destinada a informar y generar conciencia sobre estas patologías.



La iniciativa es impulsada por el Departamento de Cardiología Infantil del Instituto de Cardiología de Corrientes. La cardióloga infantil Noelí Manzolillo, integrante del servicio, explicó en comunicación con Cadena de Radios que el objetivo principal es acercar información clara a las familias y visibilizar que en la provincia existen recursos para el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones.



Las cardiopatías congénitas —malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento— alcanzan aproximadamente a uno de cada cien recién nacidos. Si bien la incidencia se mantiene estable a lo largo de los años, la especialista destacó que los avances médicos han permitido mejorar significativamente tanto la detección como las posibilidades terapéuticas.



En muchos casos, el diagnóstico puede realizarse durante el embarazo, a través de estudios de control. “Aunque recibir la sospecha en una ecografía prenatal genera angustia, contar con esa información anticipada permite planificar el nacimiento y organizar la atención médica inmediata”, señalaron desde el servicio.



Respecto de las causas, indicaron que no siempre es posible determinar el origen de la malformación, ya que intervienen múltiples factores y no existe un único desencadenante identificado.



La jornada incluirá además un reconocimiento a pacientes que, por su evolución y fortaleza, se han convertido en referentes para el equipo de salud. El encuentro finalizará con una presentación del taller de música CICO, que aportará un momento recreativo para las familias presentes.



Desde la organización remarcaron que la propuesta busca reforzar el mensaje de que las cardiopatías congénitas pueden tratarse en Corrientes, a través de un trabajo articulado entre profesionales y familias.



R: Gladis Lencina