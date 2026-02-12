Vecinos protestan frente a la comisaria contra los violentos

Jueves, 12 de febrero de 2026

Habitantes de las 500 viviendas del barrio Pirayuí se concentraron en el acceso a la Comisaría Vigésima. Lo hicieron para visibilizar una situación que, según afirman, se repite desde hace tiempo: amenazas, agresiones y daños materiales atribuidos.



Alicia, una de las vecinas que convocó a la protesta, relató que los episodios se han intensificado en los últimos días. "Estamos desde ayer acá.



Hace rato venimos con este problema. Nos agrede verbalmente, nos tira piedras. Ayer sacó un cuchillo para herirme cuando le pregunté por qué me rompió el auto", denunció.



La mujer aseguró que su vehículo sufrió daños reiterados en la parte delantera y trasera, y que debió intervenir su esposo, quien se retiró de su trabajo para radicar la denuncia. "El seguro no me reconoce los daños", agregó.



Según indicaron, no se trataría de un hecho aislado. Otros vecinos afirmaron haber presentado denuncias previas. Una mujer sostuvo que su hijo fue amenazado con una navaja cuando descendían de un colectivo. "Tengo denuncias desde 2013 porque ya me agredió a mí", expresó.



Los residentes señalaron que tanto el joven acusado como su padre tendrían conductas violentas y que ya se habrían secuestrado armas blancas en el marco de las actuaciones policiales.



Además, pidieron que se realice una evaluación psicológica al joven involucrado, quien —según manifestaron— habría referido tener un retraso madurativo.



La causa es investigada por la fiscal de Instrucción N°1, María Lucrecia Troia Quirch. Mientras tanto, algunos vecinos aseguran que evalúan abandonar el barrio ante el temor de que los episodios continúen.



Desde la comisaría interviniente se iniciaron las diligencias correspondientes y las actuaciones continúan en el ámbito judicial.



