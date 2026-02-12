La familia de Francovich insiste en una condena perpetua

Jueves, 12 de febrero de 2026

Su madre, Mónica Corniali, afirmó que no han cesado en el pedido de que los acusados sean juzgados y reciban la pena más severa prevista por la ley. En comunicación con Cadena de Radios brindó los detalles del avance del juicio.





A punto de cumplirse tres años del asesinato del camionero Fernando Francovich, ocurrido en marzo de 2023 en Avia Terai, Chaco, su familia sigue reclamando una respuesta firme por parte de la Justicia.



Según indicó, son cuatro las personas imputadas por el hecho —dos de apellido Cárdenas, además de Giménez y Vanegas— y el objetivo es que el proceso judicial concluya con una condena ejemplar. “Seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que se haga justicia”, sostuvo.



Corniali también dejó entrever que, a su criterio, el temor pudo haber influido en el desarrollo de la investigación. Consideró que potenciales testigos evitaron aportar información por miedo a represalias. En ese contexto, mencionó el caso de un hombre que había declarado haber reconocido a uno de los sospechosos y que tiempo después sufrió un ataque a tiros contra su vivienda. Posteriormente, esa misma persona murió en circunstancias que la madre de Francovich calificó como dudosas.



El juicio se llevará adelante bajo la modalidad de jurado popular, por lo que se prevé la convocatoria de unas cien personas para la selección de los ciudadanos que integrarán el tribunal. Corniali expresó su confianza en que quienes resulten elegidos logren dimensionar lo ocurrido aquella noche y comprendan que su hijo intentó salvar su vida sin éxito.



Al recordar el crimen, lo describió como una escena estremecedora y cuestionó lo que considera una preocupante naturalización de la violencia. “No podemos acostumbrarnos a que esto sea un hecho más. No es una estadística, es la vida de una persona que salió a trabajar”, enfatizó.



En esa línea, instó a la sociedad a no guardar silencio frente al delito. “El miedo no puede paralizarnos. Si no denunciamos, los delincuentes siguen actuando con impunidad”, remarcó.



Finalmente, destacó que las imágenes registradas por cámaras de seguridad en la estación de servicio a la que llegó el camionero gravemente herido fueron claves para reconstruir lo sucedido. Para la familia, esas pruebas resultan determinantes para demostrar cómo actuaron los imputados. La expectativa, reiteró, es que el fallo contemple prisión perpetua. “Eso es lo que esperamos: que Fernando tenga la justicia que merece”, concluyó.



R: Gladis Lencina