Corrientes busca captar inversión tecnológica de Corea

Jueves, 12 de febrero de 2026

Valdés confirmó que esta visita es parte de una estrategia global que incluye una misión a India para empresarios correntinos, que se realizaría entre marzo y abril para abrir mercados de materia prima.



Este miércoles, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió junto al embajador de Corea en Argentina, Lee Yong Soo, las instalaciones del parque industrial y el puerto de Ituzaingó. La visita se dio en el marco de "una misión en busca de nuevos territorios para las empresas coreanas y tener la posibilidad de instalarse aquí en la provincia", según lo sostuvo el mandatario provincial.



El interés del país asiático se centra en la exención impositiva, la disponibilidad energética y la relocalización de empresas de tecnología desde el sur argentino hacia el territorio correntino por su cercanía con el Mercosur.



Según explicó el mandatario, las empresas coreanas evalúan actualmente un plan de reconfiguración logística. El objetivo es trasladar operaciones tecnológicas, hoy radicadas en el sur del país, hacia Corrientes, atraídas por tres factores competitivos: seguridad jurídica y fiscal, infraestructura energética y ubicación geoestratégica.



Este escenario le permitiría a Corea una plataforma de exportación directa hacia los mercados de Brasil, Uruguay y Paraguay.



Durante el recorrido, la comitiva diplomática puso especial atención en la potencialidad de la forestoindustria. El embajador Lee Yong Soo destacó que, si bien la inversión coreana en Argentina hoy se concentra en la minería de litio, Corrientes ofrece una oportunidad única para diversificar capitales en infraestructura y exportación de manufactura forestal a través del puerto ituzaingueño.



"Buscamos que los productos de Corrientes se exporten a Corea a través de este puerto", señaló el diplomático, subrayando la eficiencia que aportaría el nuevo nodo logístico a la cadena de valor regional.



La agenda de relaciones internacionales de la provincia no se agota en el mercado asiático. Valdés confirmó que esta visita es parte de una estrategia global que incluye una misión a India para empresarios correntinos, que se realizaría entre marzo y abril para abrir mercados de materia prima.



Más allá de los acuerdos industriales, el gobernador reveló que se está trabajando en un esquema de reciprocidad cultural que será coordinado por el vicegobernador de la provincia. Valdés comentó que el plan consiste en "mandar parte de nuestra cultura, parte de nuestro chamamé, de nuestros carnavales" para que sean conocidos en Corea, mientras que la provincia recibirá espectáculos y manifestaciones artísticas coreanas, con una agenda tentativa para junio y julio.