Yamandú endurecerá medidas por exceso de velocidad y maniobras peligrosas

Jueves, 12 de febrero de 2026

El secretario de Movilidad Urbana del Municipio, explicó en comunicación con Cadena de Radios. la necesidad de fortalecer la capacitación de los agentes de tránsito y generar una discusión responsable en torno a las normas.

En comunicación con Cadena de Radios, Yamandú Barrios se refirió a la situación del tránsito en la ciudad y sostuvo que es momento de asumir responsabilidades para disminuir los incidentes viales.



Barrios destacó que resulta fundamental debatir con seriedad la construcción y aplicación de las normas, entendiendo que se trata de una problemática compleja que requiere consenso y compromiso tanto del Estado como de la ciudadanía.



En ese sentido, remarcó la importancia de reforzar la capacitación de los agentes de tránsito, incluso durante los fines de semana, para optimizar los controles y mejorar la presencia en la vía pública. “Tenemos que lograr resultados y bajar las cifras”, señaló, en relación a los índices de accidentes.



El funcionario también expresó su preocupación por las conductas imprudentes que se observan a diario, especialmente en motociclistas que circulan a altas velocidades, realizan maniobras peligrosas o no utilizan los elementos de seguridad correspondientes. Indicó que estas situaciones son frecuentes y muchas veces quedan registradas en imágenes y videos que circulan públicamente.



“Hace años que esto viene ocurriendo y debemos cambiarlo”, sostuvo Barrios, al tiempo que manifestó su expectativa de que esta gestión pueda marcar un punto de inflexión en materia de seguridad vial.



Finalmente, reiteró que el objetivo principal es garantizar un tránsito más ordenado y seguro para todos los vecinos, apelando a la responsabilidad individual al momento de circular por la ciudad.



R. Gladis Lencina