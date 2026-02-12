Prohíben estacionar en ambos sentidos en la avenida Pujol

Jueves, 12 de febrero de 2026

La medida rige de 8 a 20 entre plazoleta España y Caá Guazú, en ambos sentidos, en un tramo de la avenida Pujol para ordenar el tránsito en Corrientes.



La Municipalidad de Corrientes dispuso la prohibición de estacionar en ambos sentidos de la avenida Gobernador Juan Pujol, en el tramo comprendido entre la plazoleta España y la calle Caá Guazú.



La medida comenzará a regir este viernes 13 y se aplicará de lunes a domingo, en el horario de 8 a 20.



La disposición fue establecida mediante la Resolución Nº 149 del Departamento Ejecutivo Municipal y será aplicada de manera inmediata.



Alcance y fundamentos de la decisión



La resolución extiende el área donde ya regía la restricción horaria prevista en la Ordenanza Nº 7379/23, manteniendo la misma franja temporal.



El Ejecutivo argumentó que, pese a una baja en los índices de siniestralidad vial a nivel nacional, el número de incidentes continúa siendo significativo, lo que exige reforzar medidas preventivas.



A nivel local, se señalaron dificultades operativas vinculadas al transporte público, circulación en avenidas angostas y congestión en horarios pico, factores que incrementan el riesgo vial.





Control y marco normativo



La Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana fue designada como autoridad de aplicación y control del cumplimiento de la normativa.



La medida se apoya en las ordenanzas Nº 7699/25 y Nº 7379/23, que facultan al Departamento Ejecutivo a modificar la estructura vial, regular el estacionamiento y establecer restricciones para optimizar la movilidad urbana.



Además, la normativa autoriza a disponer prohibiciones de estacionamiento de carácter definitivo o provisorio, de acuerdo con las necesidades del tránsito.







Impacto en la circulación



Sobre la avenida Pujol circulan vehículos particulares, transporte público y unidades de gran porte, además de ciclistas. La ampliación del tramo sin estacionamiento busca mejorar la fluidez vehicular y reducir situaciones de riesgo en intersecciones y sectores de alta concentración.



Desde el Municipio indicaron que el cumplimiento será obligatorio y que la medida apunta a prevenir siniestros y ordenar la circulación en uno de los corredores clave de la ciudad.



En los próximos días se avanzará con la señalización correspondiente y controles para garantizar la aplicación efectiva de la nueva restricción.



