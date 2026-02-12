Denuncian a Riquelme y a la Comisión Directiva por presuntas irregularidades

Jueves, 12 de febrero de 2026

Un socio denunció a Riquelme y a la dirigencia de Boca por ingresos no declarados y reventa. La causa quedó en un juzgado porteño.



La comisión directiva de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, fue denunciada en la Justicia por supuestas maniobras vinculadas a ingresos no declarados, reventa de entradas y presunta manipulación del padrón de socios.



La presentación ingresó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo del juez Santiago Bignone, con intervención del fiscal Carlos Vasser.





Quién impulsa la denuncia



El denunciante es Walter Klix, socio activo del club y referente de la agrupación interna Movimiento Sangre Bostera. Según explicó, actuó a título personal y no en representación de ningún espacio político.



No es la primera vez que realiza una presentación judicial contra la actual conducción. En 2025 había denunciado un supuesto desvío de indumentaria oficial, causa que fue archivada por inexistencia de delito.







Los cuatro ejes cuestionados



La nueva denuncia se estructura en cuatro puntos centrales.



El primero refiere a una presunta alteración del padrón de socios para incorporar adherentes como activos sin cumplir los requisitos estatutarios. Según el escrito, esto habría implicado pagos por fuera de los canales oficiales y eventuales compromisos políticos. La Justicia podría solicitar los padrones históricos y peritajes informáticos para verificar movimientos irregulares.



El segundo punto apunta a supuestas inconsistencias en la declaración de ingresos de un partido internacional disputado en La Bombonera ante Alianza Lima. El denunciante sostiene que la recaudación informada no coincidiría con la capacidad ocupada del estadio. Desde el club rechazan esa acusación y aseguran que los datos oficiales fueron correctamente reportados.







Reventa y control de accesos



La tercera acusación se vincula con la presunta reventa de entradas y el sistema de “abono solidario”, mecanismo mediante el cual los socios liberan su lugar cuando no asisten a un partido. El denunciante afirma que parte de esos tickets se comercializarían por fuera de los circuitos formales.



El último eje menciona una supuesta liberación intencional de molinetes en accesos al estadio para permitir ingresos sin registrar. De avanzar la investigación, podrían analizarse registros digitales y cámaras de seguridad.







La respuesta del club



En el área legal de Boca indicaron que no existe preocupación por la denuncia y remarcaron que otras presentaciones anteriores contra la actual gestión no prosperaron. Además, confirmaron que ya se pusieron a disposición del juzgado.



La causa se encuentra en etapa preliminar. El juez deberá evaluar si existen elementos suficientes para impulsar medidas de prueba y determinar si corresponde abrir una investigación formal.



