Messi sufrió una distensión muscular

Jueves, 12 de febrero de 2026

El capitán argentino confirmó una molestia en el isquiotibial izquierdo y será evaluado en los próximos días.



Lionel Messi anunció que padece una leve lesión muscular y no podrá disputar el amistoso que Inter Miami tenía previsto este 13 de febrero en Puerto Rico. El encuentro frente a Independiente del Valle fue reprogramado para el 26 de febrero en el mismo estadio.



El propio futbolista explicó en un mensaje público que arrastra molestias desde el último compromiso en Ecuador, lo que motivó la decisión conjunta con el club y los organizadores de aplazar el evento.



Qué lesión tiene Messi



El rosarino sufrió una pequeña distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda durante el empate 2-2 ante Barcelona de Ecuador, el pasado 7 de febrero.



En aquel partido convirtió un gol y dio una asistencia, pero fue reemplazado antes del final tras dialogar con el entrenador Javier Mascherano. Su ausencia posterior en los entrenamientos encendió las alertas y finalmente se confirmó la baja.



Desde Inter Miami priorizaron evitar riesgos mayores en plena pretemporada, con el inicio de la MLS a pocos días.







Nueva fecha y agenda ajustada



El amistoso ante Independiente del Valle se disputará el 26 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.



La reprogramación se ubicó entre el debut de Inter Miami en la Major League Soccer, el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC, y el segundo compromiso ante Orlando City el 1° de marzo.



El evento en Puerto Rico incluía además un entrenamiento abierto al público. Las entradas ya habían sido comercializadas y las autoridades locales estimaban un fuerte impacto económico por la visita del equipo estadounidense.







Impacto deportivo y precaución



Aunque la lesión de Messi es leve, el calendario 2026 incluye compromisos exigentes tanto a nivel de clubes como con la selección argentina, que buscará defender el título mundial en junio.



La decisión de frenar ahora apunta a evitar complicaciones musculares más severas en una temporada extensa.



Inter Miami, último campeón de la liga norteamericana, incorporó refuerzos como Sergio Reguilón, Dayne St. Clair y Germán Berterame para sostener su protagonismo.



La expectativa en Puerto Rico sigue intacta: si la recuperación avanza según lo previsto, Messi estará presente en la nueva fecha y el amistoso podrá desarrollarse con normalidad.



