La OTAN envía más tropas a Groenlandia por la tensión con Rusia

Jueves, 12 de febrero de 2026



La alianza refuerza su presencia militar en el Ártico tras advertencias de Rusia y la disputa estratégica por Groenlandia.



La OTAN puso en marcha la misión “Centinela del Ártico”, un operativo coordinado para fortalecer la seguridad en Groenlandia y el extremo norte europeo, en un contexto de creciente tensión con Rusia y mayor competencia geopolítica en la región.



El despliegue contempla operaciones bajo liderazgo de Dinamarca e integra fuerzas de distintos países aliados, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta en una zona considerada estratégica.



Refuerzo militar en el extremo norte



El comandante supremo aliado en Europa, general Alexus G. Grynkewich, explicó que la iniciativa apunta a garantizar la estabilidad y la defensa colectiva en el Ártico, un territorio clave por su ubicación, recursos naturales y rutas marítimas.



La misión articula ejercicios y capacidades ya existentes, incluyendo maniobras encabezadas por Noruega y Dinamarca. Por el momento, la OTAN no precisó si habrá un aumento permanente de tropas, aunque sí confirmó una coordinación más estrecha entre los miembros.



Reino Unido anunció que tendrá un rol activo a través de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, integrada por diez países del norte de Europa. Está previsto que en septiembre se realicen ejercicios militares en Islandia, Noruega y los estrechos daneses.





La disputa por Groenlandia



La decisión se produce luego de conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro de Davos.



Trump reiteró en los últimos meses su interés estratégico en Groenlandia, territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, y planteó la necesidad de reforzar la presencia occidental ante el avance de Rusia y China en el Ártico.



Como parte del entendimiento alcanzado, la alianza asumió un papel más activo en la defensa regional, mientras Estados Unidos, Dinamarca y autoridades groenlandesas abrieron una nueva etapa de negociaciones sobre cooperación militar.



Advertencia de Moscú



Desde Rusia, el canciller Serguéi Lavrov advirtió que Moscú podría adoptar “medidas técnicas y militares” si Occidente incrementa su despliegue armado en Groenlandia o instala capacidades ofensivas orientadas hacia territorio ruso.



El Kremlin considera que la creciente militarización del Ártico altera el equilibrio estratégico y observa con preocupación los movimientos de la OTAN en el norte europeo.



En paralelo, la región se volvió foco de interés internacional por sus reservas de minerales críticos y por el impacto del deshielo en nuevas rutas comerciales.



La misión “Centinela del Ártico” marca así una nueva etapa en la competencia geopolítica en el hemisferio norte, con implicancias que podrían redefinir la seguridad y la presencia militar en el Ártico durante los próximos años.